Nutifood công bố đối tác thiết kế bản vẽ thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Ngày 17/12, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã tổ chức Lễ ký kết với liên danh Công ty TNHH Chodai & Kiso - Jiban Việt Nam, Công ty TNHH Chodai, Công ty TNHH Kiến trúc Niwa (gọi tắt là liên danh CKJVN - CHODAI - NIWA) để tiến hành thực hiện gói thầu “Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn”.

Đây cũng là liên danh đoạt giải nhất tại cuộc thi tuyển kiến trúc Phương án thiết kế kiến trúc Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn theo quyết định số 4589/QĐ-UBND của TP.HCM ký duyệt vào ngày 9/10/2023.

Đại diện Nutifood và liên danh CKJVN - Chodai - Niwa ký kết hợp tác.

Thiết kế bản vẽ thi công là một bước quan trọng, đóng vai trò quyết định trong quá trình triển khai xây dựng công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đây không chỉ là công đoạn chuyển đổi ý tưởng thiết kế kiến trúc thành bản vẽ chi tiết, mà còn là giai đoạn đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của dự án.

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dự án của Nutifood, cho biết: “Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có thiết kế vô cùng đặc biệt bởi mô phỏng lại hình dáng một chiếc lá dừa nước trôi nhẹ trên sông nên yêu cầu về tính thẩm mỹ, nghệ thuật rất cao.

Do đó, công trình này đòi hỏi các kỹ sư giàu kinh nghiệm, có tay nghề hàng đầu thực hiện để vừa đảm bảo tính nghệ thuật, vừa phải an toàn tuyệt đối. Đó là lý do Nutifood lựa chọn liên danh CKJVN - CHODAI - NIWA, đơn vị “cha đẻ” của thiết kế ý tưởng kiến trúc. Chúng tôi tin rằng họ sẽ chuyển tải tốt nhất từ ý tưởng sang thực tế để làm nên một công trình tuyệt tác, xứng tầm là biểu tượng mới của thành phố”.

Hình phối cảnh cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ.

Theo thỏa thuận, phạm vi công việc thực hiện của liên danh CKJVN - CHODAI - NIWA bao gồm: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm lập mô hình thông tin xây dựng - BIM) và cắm cọc GPMB, mốc lộ giới.

Đặc biệt, để đảm bảo chất lượng cao nhất cho thiết kế công trình, liên danh CKJVN - CHODAI - NIWA sẽ thực hiện “thí nghiệm hầm gió” tại một đơn vị uy tín ở châu Âu hoặc Mỹ nhằm nâng cao độ chính xác và an toàn cho dự án này.

“Thí nghiệm hầm gió” rất quan trọng đối với các công trình xây dựng được thực hiện ở nơi có sức gió lớn và có nhiều nhà cao tầng dọc 2 bên bờ như sông Sài Gòn. Bên cạnh đó, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có kiến trúc phức tạp, nhịp giữa dài đến 187m, mái vòm thấp, có kết cấu kháng gió như một cánh diều. Thân cầu lại thanh mảnh, uốn lượn, chiều rộng hẹp nên bước thí nghiệm hầm gió tại các trung tâm uy tín, hàng đầu thế giới vô cùng cần thiết.

Là người “cầm trịch” chính cho thiết kế bản vẽ thi công lần này, Kỹ sư trưởng Kudo Hiroshi (Công ty TNHH Chodai), cho biết: “Chúng tôi rất hạnh phúc, vui mừng và vinh dự khi được Nutifood lựa chọn làm đối tác thực hiện thiết kế kỹ thuật cho cây cầu ý nghĩa này.

Không phải chỉ ở thời điểm bây giờ mà ngay từ ban đầu, cách đây 6 năm, khi làm việc cùng kiến trúc sư trưởng Niwa Takashi, với tư cách là kỹ sư, tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết và công sức để thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Khi ý tưởng kiến trúc của chúng tôi vượt qua rất nhiều đơn vị dự thi là các công ty lớn đến từ nhiều quốc gia như: Pháp, Tây Ban Nha, Phần Lan, Việt Nam, tôi đã rất trông đợi công trình này sau khi xây dựng sẽ thực sự là một biểu tượng độc đáo của TP.HCM”.

“Cây cầu này là một công trình đẹp nhưng rất khó, chưa từng có ở đâu trên thế giới, do đó việc thực hiện thực sự là thách thức với chúng tôi. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thực hiện các cây cầu nhịp lớn tại Nhật Bản và các nước trên thế giới, đồng thời hiểu rõ tâm huyết của Nutifood, chúng tôi mong muốn được chung tay cống hiến để tạo nên một công trình có một không hai cho TP.HCM”, ông Kudo Hiroshi nói.

Bước tiếp theo, Nutifood sẽ tiếp tục lựa chọn nhà thầu để thực hiện các hạng mục khác của dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, trong đó có đơn vị thi công xây dựng dưới sự tư vấn của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Dự kiến, cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn sẽ được Nutifood tiến hành lễ khởi công chính thức vào ngày 30/4/2025.

Công trình cũng chính là tấm lòng, sự tri ân của Nutifood gửi tặng hàng triệu khách hàng và người dân TP.HCM đã ủng hộ các sản phẩm của công ty trong 25 năm thành lập và phát triển.

Liên danh CKJVN - CHODAI - NIWA thực hiện “Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn” là tập hợp các đơn vị thiết kế uy tín, có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế kiến trúc, tư vấn xây dựng, giám sát thi công nhiều cây cầu và các công trình khác nhau tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới. Một số công trình tiêu biểu liên danh này đã thực hiện như: cầu Đại Ngãi 1 (Việt Nam), cầu Nhật Tân (Việt Nam), cầu Cần Thơ (Việt Nam), cầu Iwagi (Nhật Bản), cầu Akashi Kaikyo (Nhật Bản), Cầu Izumit trên tuyến Cao tốc Gebze – Orhangazi – Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ), Cầu Bophorus 3 trên tuyến đường Bắc Marmara – Odayeri – Pasakoi (Thổ Nhĩ Kỳ),…