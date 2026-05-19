VinFast VF 8 là tên gọi mới của VinFast VF e35 đã có màn ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Los Angeles Auto Show 2021 (Mỹ).

Mẫu VinFast VF 8 đang bán tại Việt Nam hiện nay là bản nâng cấp nhẹ, được cập nhật vào giữa tháng 7/2024 với sự thay đổi về màu ngoại thất và bổ sung công nghệ tiên tiến, nhằm gia tăng trải nghiệm cho người dùng.

Xe có 6 màu sơn ngoại thất là: Brahminy White (Trắng), Crimson Red (Đỏ), Neptune Grey (Xám), Jet Black (Đen), VinFast Blue (Xanh dương), Deep Ocean (Xanh rêu), Sunset Orange (Cam).

VinFast VF 8 sở hữu những đường nét thiết kế trau chuốt, sắc sảo theo gôn ngữ "Dynamic Balance - Cân bằng động", tạo nên vẻ đẹp hài hòa giữa sự mềm mại và mạnh mẽ.

Đầu xe nổi bật với dải LED tạo hình chữ V lớn, có thể phát sáng dù là ban ngày hay ban đêm, ôm trọn logo nhận diện thương hiệu nằm ở vị trí trung tâm. Mặt ca-lăng thiết kế liền mạch với thân xe. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED hiện đại.

Không gian nội thất VinFast VF 8 thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vẫn hiện đại với loạt tiện ích hướng tới tương lai. Trung tâm táp-lô nổi bật với màn hình thông tin giải trí cảm ứng kích thước lên tới 15.4 inch, có các tính năng trợ lý ảo, điều khiển chức năng của xe, chơi game,...

Vô-lăng thiết kế dạng D-cut, có tính năng sưởi tiện dụng cùng điểm nhấn là các chi tiết mạ bạc. Đồng hồ hiển thị tốc độ nay đã không còn hiện diện phía sau vô-lăng. Cần số dạng nút bấm.

VF 8 Lux là một trong những mẫu xe thương mại đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ giúp cho các cuộc hội thoại giữa người và xe trở nên thông minh và nhân bản hơn thông qua trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói tích hợp công nghệ AI tạo sinh (Generative AI).

VinFast VF 8 Eco trang bị 2 mô-tơ điện đặt ở hai cầu trước, sau với công suất 350 mã lực và phạm vi hoạt động 471 km mỗi lần sạc đầy. Trong khi bản Plus có công suất 402 mã lực và phạm vi hoạt động 457 km mỗi lần sạc đầy.

Bảng giá xe VinFast VF 8 mới nhất tháng 5/2026

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VNĐ) Hà Nội TP HCM Tỉnh/TP khác VinFast VF 8 Eco 1,019 1,035 1,035 1,021 VinFast VF 8 Plus 1,199 1,215 1,215 1,201

Lưu ý: Giá bán mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.