Bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 3/2026

(VTC News) -

Honda Vision là mẫu xe tay ga đô thị phổ biến của Honda, nổi bật với phong cách thiết kế trẻ trung, gọn gàng và dễ tiếp cận. Ngoại hình thanh thoát với các đường nét mềm mại, kích thước nhỏ gọn cùng cụm đèn hiện đại giúp Vision tạo cảm giác năng động, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc và nhóm người dùng đề cao sự tiện lợi trong di chuyển hằng ngày.

Mẫu xe Honda Vision trong tháng 3 này tiếp tục bán ra thị trường với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, cao cấp, thể thao và đặc biệt, trong đó có 6 tùy chọn màu sắc đi kèm.

Theo ghi nhận, giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 3 không có sự thay đổi so với tháng 2/2026, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức giá 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp đang được bán ở mức giá 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt được bán ở mức giá 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao giá 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển được bán ở mức giá 36.612.000 đồng.

Về thiết kế, Honda Vision 2026 tiếp tục kế thừa những đường nét đặc trưng của dòng xe SH cao cấp. Phần đầu xe của Vision mới gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp giữa những đường nét ba chiều sắc sảo, đèn LED trang trí hiện đại và hệ thống đèn trước nổi bật.

Mặt đồng hồ kết hợp truyền thống và LCD được thiết kế hài hòa giữa tính năng và thẩm mỹ, giúp người lái dễ dàng theo dõi thông số trong mọi điều kiện di chuyển.

Logo 3D được cách điệu tinh tế trên thân xe, mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động. Bên cạnh đó, vành đúc của Vision 2026 có thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ phong cách châu Âu và bề mặt ba chiều. Đặc biệt, bánh xe trước lớn 16 inch trên phiên bản Thể thao không chỉ nâng tầm phong cách mà còn mang đến tư thế lái thoải mái cho người dùng.

Vision 2026 còn được trang bị hàng loạt tiện ích hàng đầu bao gồm: hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp đựng đồ với dung tích lớn cùng hộc đựng đồ phía trước rộng rãi, có nắp đậy và tích hợp cổng sạc loại C, mang lại sự tiện lợi tối đa cho những bạn trẻ yêu thích di chuyển.

Ngoài ra, chế độ đèn luôn sáng giúp tăng khả năng nhận diện của xe khi di chuyển trên đường phố và đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái. Nhờ đó, Vision 2026 cam kết mang đến sự an tâm tuyệt đối và an toàn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 3/2026

Phiên bản Màu sắc Giá đề xuất (triệu VNĐ) Giá đại lý (triệu VNĐ) Vision 2026 Tiêu chuẩn - Trắng đen 31.310.182 33.500.000 Vision 2026 Cao cấp - Đỏ đen - Xanh đen 32.797.273 35.500.000 Vision 2026 Đặc biệt - Nâu đen 34.353.818 38.000.000 Vision 2026 Thể thao - Đen - Xám đen 36.613.000 41.500.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.