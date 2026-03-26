Cảng Nga dừng bốc xếp dầu sau đợt tấn công bằng UAV lớn chưa từng có của Ukraine

Khói bốc lên nghi ngút từ cảng Baltic của Nga sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn của Ukraine.

Hai cảng Baltic của Nga là Primorsk và Ust-Luga, các trung tâm xuất khẩu lớn, tạm dừng hoạt động bốc xếp dầu thô và sản phẩm dầu vào 25/3, theo hai nguồn tin nói với Reuters, sau các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine gây ra hỏa hoạn. Khói bốc lên có thể nhìn thấy từ Phần Lan.

Các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các cảng Baltic này được xem là một trong những đòn tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào cơ sở xuất khẩu dầu của Nga, và có thể làm gia tăng bất ổn trên thị trường dầu toàn cầu vốn đã chịu ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông.

Cùng thời điểm Ust-Luga bị tấn công vào sáng sớm 25/3, hai UAV Ukraine đi lạc rơi xuống các nước láng giềng Latvia và Estonia, trong đó một chiếc trúng vào một nhà máy điện ở Estonia nhưng không gây thiệt hại.

Các quan chức Nga cho biết một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại Ust-Luga sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Cảng Primorsk, nằm bên kia Vịnh Phần Lan về phía bắc Ust-Luga, cũng bị tấn công trong những ngày gần đây.

Một nguồn tin giấu tên cho Reuters biết Ust-Luga đã bị phong tỏa và các bể chứa đang bốc cháy. Chưa có thương vong được báo cáo.

Ông Jukka-Pekka Lumilahti, giám đốc khu vực lực lượng bảo vệ bờ biển Vịnh Phần Lan, cho Reuters biết đám cháy tại Primorsk vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. “Hiện nó vẫn đang cháy gần như giống lúc ban đầu. Đây thực sự là những đám cháy rất lớn và lượng khói cũng rất khổng lồ".

Ông cũng cho biết hiện chưa ghi nhận rò rỉ dầu từ các cuộc tấn công.

Ông Heikki Autto, nghị sĩ Phần Lan và chủ tịch ủy ban quốc phòng quốc hội, nói với Reuters rằng ông đã nhìn thấy một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ hướng cảng Primorsk khi hạ cánh xuống sân bay Helsinki vào 24/3.

Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV vào các nhà máy lọc dầu và tuyến xuất khẩu của Nga trong những tuần gần đây nhằm làm suy yếu nền kinh tế, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Washington làm trung gian đang bị đình trệ.

Cơ quan an ninh SBU của Ukraine cho biết các UAV của họ “đã đánh trúng mục tiêu thành công” tại Ust-Luga. “Cuộc tấn công đã gây hư hại các điểm bốc xếp dầu cũng như khu bể chứa dầu thô và sản phẩm dầu mỏ", cơ quan này cho biết, đồng thời nói thêm rằng các đòn tấn công như vậy nhằm làm giảm nguồn thu ngoại tệ cho ngân sách Nga.

Ust-Luga và Primorsk cũng đã buộc phải tạm dừng xuất khẩu dầu và sản phẩm dầu vài ngày trước do các cuộc tấn công bằng UAV, nhưng đã tạm thời nối lại hoạt động bốc xếp vào 23/3, theo Reuters.

Primorsk, với khả năng xuất khẩu hơn 1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, là cửa ngõ quan trọng cho loại dầu Urals chủ lực của Nga và dầu diesel chất lượng cao. Theo các nguồn tin, năm ngoái Ust-Luga xuất khẩu 32,9 triệu tấn sản phẩm dầu, còn Primorsk là 16,8 triệu tấn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 389 UAV của Ukraine bị bắn hạ trên khắp nước Nga trong đêm, bao gồm cả khu vực Moskva.