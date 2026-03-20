Ukraine triển khai đơn vị đánh chặn UAV tại 5 quốc gia Trung Đông

(VTC News) -

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết các đơn vị Ukraine đã được triển khai tới 5 quốc gia ở khu vực Trung Đông, nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và dân sự trước những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

"Chuyên gia quân sự Ukraine đang hoạt động tại quốc gia Trung Đông dưới sự điều phối của Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng. Đơn vị đánh chặn cũng được triển khai để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Công tác mở rộng khu vực phủ sóng đang được tiến hành", ông Umerov viết trên X.

Máy bay không người lái đánh chặn STING của Ukraine. (Ảnh: Reuters)

Ukraine cho biết gần 10 quốc gia trên thế giới tìm kiếm sự giúp đỡ và tư vấn của họ trong việc phòng thủ chống lại những đợt tấn công ồ ạt bằng máy bay không người lái cảm tử giá rẻ mà Nga sử dụng nhằm vào nước láng giềng trong nhiều năm và hiện Iran đang sử dụng ở vùng Vịnh.

Theo ông Umerov, các nhóm cũng đang tập trung vào việc sử dụng công nghệ của Ukraine để chống lại cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tham vấn đối tác về giải pháp phòng không dựa trên kinh nghiệm chiến đấu của Ukraine.

Đồng thời, những bước đi tiếp trong quá trình "hợp tác an ninh lâu dài" đã được vạch ra với mỗi quốc gia trong số 5 quốc gia này, nhưng ông Umerov không cung cấp chi tiết.

Trong bài đăng trên Telegram, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cũng thông tin về việc ông ra lệnh cho ông Umerov, quân đội Ukraine cũng như Bộ Ngoại giao Ukraine đánh giá "mức độ sẵn sàng thực sự" của các quốc gia trong việc tham gia sáng kiến quốc tế nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

"Điều quan trọng là vai trò toàn cầu của Ukraine trong việc bảo đảm an ninh và chất lượng chuyên môn an ninh của Ukraine trong việc bảo vệ tính mạng con người phải được tất cả đối tác ghi nhận", ông Zelenskiy cho hay.

Trong khi đó, Mỹ và đồng minh đang tăng tốc chiến dịch quân sự nhằm tái khai thông eo biển Hormuz, triển khai máy bay tấn công và trực thăng vũ trang đánh vào các mục tiêu của Iran trên biển, theo các quan chức quân sự Mỹ.

Chiến dịch tăng cường này là một phần trong kế hoạch nhiều giai đoạn của Lầu Năm Góc nhằm giảm thiểu mối đe dọa từ tàu vũ trang, thủy lôi và tên lửa hành trình của Iran - những yếu tố khiến hoạt động tàu thuyền qua eo biển bị đình trệ từ đầu tháng 3. Nếu kiểm soát được tình hình, Mỹ có thể điều tàu chiến đi qua eo biển và tiến tới hộ tống tàu ra vào Vịnh Ba Tư.