Cận cảnh lối thoát hiểm trên mái nhà cứu 7 người trong vụ cháy ở Hà Nội

Ghi nhận của PV trong ngày 25/3, một ngày sau vụ hỏa hoạn, ngôi nhà 7 tầng bị khói phủ đen kịt.
Cửa kính bị sức nóng làm vỡ vụn, nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi.
Tầng thượng lợp mái tôn, bên dưới là khung sắt kiên cố. Trong ảnh là vị trí 2 người đàn ông dùng búa, xà beng phá mái, mở đường sống cho các nạn nhân.
Khoảng cách giữa hai ngôi nhà khoảng hơn 2m. Trong lúc nguy cấp, hai ngôi nhà được kết nối bằng chiếc thang gỗ, cứu được toàn bộ 7 người từ lối thoát nạn khẩn cấp tại tầng tum sang nhà bên cạnh, đưa xuống an toàn bằng thang di động và bàn giao cho lực lượng y tế.
