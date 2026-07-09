Cán bộ, công chức có thể bị buộc thôi việc nếu gây lãng phí trên 75 triệu đồng

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 267/2026 quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí và vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí.

Chính phủ quy định các hình thức kỷ luật đối với hành vi gây lãng phí. (Ảnh: VGP)

Văn bản này quy định cụ thể các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây lãng phí. Theo đó, hình thức kỷ luật khiển trách được áp dụng đối với trường hợp vi phạm lần đầu gây thiệt hại từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng; hoặc vi phạm lần đầu gây thiệt hại từ 50 triệu đồng đến 75 triệu đồng nhưng có tình tiết giảm nhẹ theo quy định.

Hình thức kỷ luật này cũng được áp dụng với người có hành vi không ban hành hoặc chậm ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí, gây lãng phí.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đã bị kỷ luật khiển trách mà tái phạm (trừ trường hợp bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự) hoặc vi phạm lần đầu gây thiệt hại từ 50-75 triệu đồng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, hình thức kỷ luật cách chức được áp dụng nếu đã bị kỷ luật cảnh cáo mà tái phạm (trừ trường hợp bị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự); hoặc vi phạm lần đầu gây thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng chưa đến mức bị buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm, đồng thời người vi phạm có thái độ tiếp thu, sửa chữa, chủ động khắc phục hậu quả và thuộc trường hợp được giảm nhẹ mức kỷ luật theo quy định.

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức, viên chức đã bị cách chức (đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) hoặc bị cảnh cáo (đối với người không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) mà tái phạm, trừ trường hợp bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, công chức, viên chức vi phạm lần đầu gây thiệt hại trên 75 triệu đồng cũng bị buộc thôi việc nếu không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả và thuộc trường hợp có tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Kỷ luật người đứng đầu để xảy ra hành vi gây lãng phí

Chính phủ cũng quy định cụ thể về hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi gây lãng phí ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao quản lý, phụ trách.

Theo đó, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để xảy ra hành vi gây lãng phí ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao quản lý, phụ trách trực tiếp bị xem xét xử lý kỷ luật tương ứng với mức độ vi phạm.

Cụ thể, hình thức kỷ luật khiển trách được áp dụng trong trường hợp để xảy ra hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng trong trường hợp để xảy ra hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tù từ 3-7 năm.

Hình thức kỷ luật cách chức được áp dụng trong trường hợp để xảy ra hành vi gây lãng phí bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tù từ trên 7-20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong tổ chức thực hiện phòng, chống lãng phí, Nghị định cũng quy định rõ các hình thức xử lý kỷ luật.

Theo đó, hình thức kỷ luật khiển trách được áp dụng đối với trường hợp vi phạm lần đầu khi cản trở hoặc thiếu trách nhiệm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; hoặc cản trở, thiếu trách nhiệm trong việc xác minh, xử lý, giải quyết và tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức đã bị kỷ luật khiển trách mà tái phạm hoặc có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí và người thân của người đấu tranh chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Nghị định mới của Chính phủ cũng quy định, trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật về đảng thì việc áp dụng hình thức kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo các nguyên tắc xử lý kỷ luật quy định tại các Nghị định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Trường hợp chưa có quyết định xử lý kỷ luật về đảng, cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật chỉ đạo cơ quan tham mưu về công tác cán bộ căn cứ quy định tại Nghị định này để thực hiện xử lý kỷ luật đối với người có hành vi vi phạm.