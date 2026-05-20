Ca sĩ Sơn Ngọc Minh vừa bị bắt vì liên quan ma túy là ai?

Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam đối với 71 bị can để điều tra về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trong số các bị can trên có Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh), bị khởi tố tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sơn Ngọc Minh tại cơ quan điều tra.

Trước khi vướng vòng lao lý, Sơn Ngọc Minh từng là ca sĩ được yêu mến của showbiz Việt. Sơn Ngọc Minh sinh năm 1990 tại Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh thi đỗ Đại học Kiến trúc TP.HCM, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Sơn Ngọc Minh đành phải tạm dừng việc học tập.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của chàng trai sinh năm 1990 khi anh nhận được cuộc gọi casting thành viên nhóm nhạc. Tiếp đó, nam ca sĩ tạo dấu ấn trong lòng khán giả với vai trò thành viên nhóm V-Music. Các ca khúc như Xinh tươi Việt Nam, Cuộc sống muôn màu, Muộn màng… được đông đảo khán giả đón nhận, xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn, nhỏ trong nước.

Năm 2014, nhóm V-Music tan rã đáng tiếc sau 4 năm hoạt động. Cũng như những thành viên khác, Sơn Ngọc Minh chật vật trên con đường nghệ thuật và dần đi vào lãng quên. Dù vẫn chăm chỉ hoạt động, ra sản phẩm mới, tham gia nhiều show diễn, gameshow nhưng nam ca sĩ không vực dậy được danh tiếng. Thay vào đó, khán giả chú ý đến anh nhiều hơn qua những ồn ào tình ái.

Sơn Ngọc Minh từng là nam ca sĩ được yêu mến.

Tháng 10/2017, Sơn Ngọc Minh thổ lộ câu chuyện riêng trên chương trình Người kết nối. Anh cho biết, có thời điểm bản thân chỉ còn đúng 25.000 đồng trong túi mà không biết con đường tương lai phía trước đi đâu về đâu.

Thậm chí, vòm họng của Sơn Ngọc Minh được bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư. Chàng trai Cần Thơ sinh năm 1990 từng không dám nói cho gia đình biết vì sợ mẹ lo lắng, cũng không dám đi khám, đi kiểm tra vì sợ không có tiền điều trị.

Cùng năm 2017, Sơn Ngọc Minh vướng tin đồn tình cảm với một nam ca sĩ sau khi bức ảnh thân mật của hai người lan truyền trên mạng xã hội. Khi đó, anh khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Đến năm 2019, Sơn Ngọc Minh gây chú ý khi đăng tải những chia sẻ đầy cảm xúc về chuyện tình cảm đổ vỡ và thừa nhận từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Những trải lòng ấy cho thấy phía sau ánh đèn sân khấu là một nghệ sĩ nhạy cảm, từng nhiều lần đối mặt với cô đơn và áp lực.

Kể từ đó, Sơn Ngọc Minh vẫn tham gia một số sự kiện và chương trình giải trí, tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên khoảng vài năm trở lại đây, anh sống kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông.