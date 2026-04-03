Buộc người đàn ông đánh phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội bồi thường thêm tiền

Hôm nay (3/4), TAND TP Hà Nội đưa người đàn ông hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Bị cáo trong vụ án này là Đặng Chí Thành (SN 1994, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) xin xét xử vắng mặt. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của nguyên đơn dân sự là chị N.T.T. (SN 1997), yêu cầu bị cáo bồi thường thêm hơn 139 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23/1/2026, phía nguyên đơn dân sự có kháng cáo yêu cầu tăng mức hình phạt dành cho bị cáo và đòi tăng mức bồi thường về dân sự.

Theo bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 2 - Hà Nội, chị N.T.A. (SN 1995) và chị N.T.T. (SN 1997) cùng sinh sống tại Chung cư SkyCentral, số 176 Định Công, phường Phương Liệt.

Khoảng 22h ngày 4/8/2025, tại sân chơi sảnh B1 của tòa chung cư, chị T. và chị A. có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị T. đánh con chị A.

Khi đó, chị A. yêu cầu chị T. giải quyết, xin lỗi nhưng không được nên đã gọi điện cho chồng là bị cáo Đặng Chí Thành xuống để giải quyết vụ việc.

Bị cáo Đặng Chí Thành tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Thành đi xuống sảnh, thấy vợ đang cãi nhau với chị T. nên can ngăn và hai bên đi về nhà. Sau đó, chị A. kể lại cho Thành về việc bị chị T. chửi và nói xấu con. Thành bức xúc muốn tìm chị T. để nói chuyện.

Khoảng 22h10 ngày 9/8, Thành gặp chị T. tại sảnh B1 của tòa chung cư. Bị cáo yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng chị không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy.

Do bức xúc, Thành chạy theo và tát 2 cái vào má trái của chị T, rồi đấm, đá liên tiếp.

Khi có đông người xung quanh, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị T. bằng những lời khó nghe. Sau đó, hành vi hành hung phụ nữ của Thành lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại đây, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như trên. Thành trình bày, việc chửi bới và đe dọa chị T. là do bức xúc, không làm chủ được bản thân chứ không muốn tước đoạt tính mạng của ai cả.

Quá trình điều tra, chị T. đề nghị bồi thường dân sự theo quy định pháp luật và quyết định của Tòa án. Thời điểm tháng 1/2026, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Đặng Chí Thành 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho nguyên đơn dân sự hơn 50 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND TP Hà Nội xác định chị T. là người có quyền lợi liên quan, không phải là nguyên đơn dân sự. Vì vậy, theo quy định của pháp luật, chị không có tư cách kháng cáo về tội danh, hình phạt dành cho bị cáo, mà chỉ có quyền kháng cáo về phần dân sự, thiệt hại liên quan.

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm. Theo đó, buộc bị cáo phải bồi thường thêm cho phía người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 4,1 triệu đồng. Tòa cũng tuyên y án 6 tháng về tội về tội Gây rối trật tự công cộng đối với Đặng Chí Thành.