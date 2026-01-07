Kẻ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở chung cư Hà Nội lĩnh án 6 tháng tù

(VTC News) -

Chiều 7/1, TAND Khu vực 2 Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi). Đặng Chí Thành là kẻ hành hung dã man phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central hồi tháng 8/2025.

HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận nên cần áp dụng mức hình phạt nên cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo HĐXX bị cáo phạm tội lần đầu, nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án nên có căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho chị N.T.T. hơn 50 triệu đồng (khấu trừ số tiền 50 triệu bị cáo đã bồi thường trước đó, bị cáo còn phải nộp gần 1 triệu đồng).

Đặng Chí Thành tại cơ quan công an.

Trước bục khai báo trả lời thẩm vấn, Đặng Chí Thành không có ý kiến gì về bản cáo trạng mà đại diện Viện kiểm sát công bố.

Thành thừa nhận hành vi sai trái khi đánh người, gây mất trật tự công cộng.

Bị cáo Thành khai, khoảng 22h hôm xảy ra sự việc, bị cáo đi theo vợ, con xuống sảnh chung cư, tình cờ gặp chị N.T.T. nên đuổi theo và yêu cầu chị này xin lỗi. Tuy nhiên, người phụ nữ không đồng ý, vì vậy Thành vung tay tát 2 cái vào má bên trái của chị T. rồi tiếp tục lao vào đấm.

Sau khi bị đánh, chị T. gọi người nhà xuống dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.

"Lúc đó bị cáo có những lời lẽ đe dọa, không làm chủ được bản thân, không làm chủ được hành động của mình và lời nói của mình", Thành khai và cho biết, trước đó không có quen biết gì với chị T.

Đến ngày 4/8/2025, giữa vợ Thành là N.T.A. (30 tuổi) và chị T. có mâu thuẫn do con của chị T. đánh con Thành.

Khi con bị đánh, chị A. đã yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng không được chị này đồng ý.

"Lúc đó chị T. nói ai thèm chơi với con mày nên dẫn đến việc hai bên lời qua tiếng lại. Khi đó bị cáo thấy con chị T. còn nhỏ tuổi nên khuyên can mọi người không cãi nhau rồi đưa vợ và con về nhà", Đặng Chí Thành trình bày.

"Lý do gì đêm 9/8/2025, bị cáo có mặt tại sảnh chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt?", HĐXX truy vấn.

Bị cáo Đặng Chí Thành trả lời: "Lúc đó đã muộn nhưng vợ bị cáo vẫn dẫn con xuống dưới sân chơi. Bị cáo nằm trên nhà nghỉ nhưng thấy không yên tâm nên đi xuống theo".

Xuống đến sảnh bị cáo nhìn thấy chị T. trước nên tiến lại hỏi: "Em có lời gì muốn nói với vợ con anh không". Do chị T. đáp "không" nên bị cáo đã bức xúc lao vào đánh chị này.

Thành lý giải hành động đó do nóng giận, bức xúc nhiều ngày liền vì bị vợ mắng, nhiều ngày liền không ngủ được. Vợ bị cáo bị trầm cảm phải uống thuốc thời gian dài, bị cáo rất thương vợ.

Cũng theo lời khai của Thành, sau khi đánh chị T., chị này gọi người nhà xuống và lớn tiếng chửi bới. Thấy có nhiều người đến nên bị cáo bị sức ép, mất bình tĩnh, bức xúc đã lớn tiếng chửi bới lại.

Trong lúc bức xúc, Thành thậm chí đe dọa giết chị T. và dọa đánh cả nhà chị này.

Tại tòa, bị cáo cho biết đây chỉ là những lời lẽ trong lúc bức xúc, câu nói buột miệng chứ không có ý định sát hại nạn nhân.

Thành nhận thức được hành vi sai phạm của mình, gây ảnh hưởng an ninh trật tự tại khu chung cư.

"Bị cáo ý thức được hành động của mình là sai trái trước pháp luật. Bị cáo đã sai khi không làm chủ được hành động của mình và nghĩ rằng không nên làm như thế thì hơn và cái giá phải trả là quá đắt", bị cáo Thành nói và trình bày lúc đánh nạn nhân không có ai kích động hay xúi giục.

Tại tòa, đại diện gia đình bị hại phản đối lại toàn bộ nội dung trong cáo trạng và không đồng tình với lời khai của Đặng Chí Thành.

Đại diện gia đình bị hại cho biết, giữa hai bên không có xích mích gì và con của chị A. không có đánh con của T.

Theo cáo trạng truy tố, chị Nguyễn Thị Th. (SN 1997, ở Hà Nội) và chị Ngô Thúy A. (SN 1995, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cùng sinh sống tại chung cư SkyCentral, số 176 Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội).

Khoảng 22h ngày 4/8, tại sân chơi sảnh B1 chung cư SkyCentral, chị Th. và chị A. có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị Th. đánh con chị A. Sau đó, chị A. yêu cầu chị Th. giải quyết, xin lỗi nhưng không được.

Chị A. gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống để giải quyết vụ việc. Thành đi xuống thấy vợ đang cãi nhau với chị Th. nên can ngăn và hai bên đi về nhà.

Sau đó, chị A. có kể lại cho Thành là chị Th. chửi chị A. và nói xấu con chị A. nên Thành bức xúc muốn tìm kiếm chị Th. để nói chuyện.

Khoảng 22h10 phút ngày 9/8, Thành nhìn thấy chị Th. đang đứng ở sảnh B1 nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị Th. xin lỗi nhưng chị Th. không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy.

Do bức xúc vì bị coi thường và chị Th. không xin lỗi nên Thành chạy theo và dùng tay phải tát 2 cái vào má bên trái chị Th. Thành tiếp tục đá một cái và dùng tay đấm liên tiếp 8 cái vào mặt, đầu chị Th.

Tiếp sau đó, tại sảnh thang máy B1 có đông người, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị Th.

Vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều bình luận bức xúc về hành vi của Thành.