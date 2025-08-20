Bắt giam kẻ hành hung phụ nữ ở chung cư tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Công an phường Phương Liệt triệu tập người đàn ông hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư

Như ANTĐ đã thông tin, sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra. Người này được xác định là Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt).

Vào 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt nhận được trình báo của gia đình chị N.T (SN 1997) về việc khoảng 22h35 ngày 9-8, chị T bị một người đàn ông lạ đánh vào vùng đầu, mặt, bụng tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky, khiến chị T bị thương.

Hình ảnh camera ghi lại sự việc.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt và lực lượng chức năng phường đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Chị T được đưa đến bệnh viện Bạch Mai để khám và điều trị. Qua trao đổi với các bác sỹ, chị T bị thương nhẹ.

Lực lượng Công an phường đã tới hiện trường thu nhận hình ảnh được camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời làm việc với lực lượng bảo vệ khu chung cư và những người liên quan chứng kiến sự việc.

Đặng Chí Thành bị bắt giữ.

Theo hình ảnh camera ghi lại sự việc, chị T và người đàn ông có lời qua tiếng lại, sau đó người nam giới liên tục đánh, đạp chị T. Lực lượng bảo vệ và người dân đã vào can ngăn người đàn ông, tuy nhiên gã vẫn tiếp tục hành hung người phụ nữ.

Qua làm việc với đối tượng, cơ quan điều tra đã làm rõ nguyên nhân do có xích mích, mâu thuẫn trước đó.