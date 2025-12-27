Lộ diện môn thể thao được thưởng tiền tỷ hậu SEA Games 33

(VTC News) -

Theo đó, Liên đoàn điền kinh Việt Nam trao thưởng 1 tỷ đồng cho đội tuyển điền kinh quốc gia tham dự SEA Games 33. Ngoài ra, Vietcontent cùng một loạt đơn vị khác như quỹ hỗ trợ tài năng Việt Nam, công ty TNHH Hải Long trao thêm hơn 500 triệu đồng. Tổng cộng, đội tuyển điền kinh Việt Nam nhận hơn 1,5 tỷ đồng tiền thưởng cùng hiện vật.

Tại SEA Games 33, với 66 thành viên tham dự 36/47 nội dung, đội tuyển điền kinh Việt Nma giành được 12 huy chương vàng, 12 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, xếp thứ hai chỉ sau Thái Lan (với 13 huy chương vàng). Số huy chương vàng điền kinh chiếm 13,8% tổng số huy huy chương vàng của Đoàn thể thao Việt Nam.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam nhận thưởng lớn.

Đáng chú ý, trong tổng số 12 huy chương vàng của môn điền kinh, các vận động viên nữ giành được 10 huy chương vàng - chiếm 83,3%, các vận động viên nam giành được 2 huy chương vàng, chiếm 16,7%.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Vệ Dũng - Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam - chia sẻ: "Điền kinh Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đoàn thể thao Việt Nam. Thành tích này đáng trân trọng và biểu dương khi chúng ta đã hoàn thành chỉ tiêu. Các vận động viên đã thi đấu nỗ lực, vượt qua sức ép chủ nhà để khẳng định bản lĩnh, phá 2 kỷ lục SEA Games, 4 kỷ lục quốc gia...

Đội tuyển đã đạt được thành tích tốt, nhưng phải thẳng thắng nhìn nhận chúng có thể làm tốt hơn những gì mình có. Tiềm năng còn rất lớn, nhiều huy chương có thể chuyển thành vàng nếu quyết tâm và đấu pháp hợp lý hơn. Sau đây, chúng ta phải phân tích từng vận động viên, phải trẻ hóa lực lượng, đầu tư chuyên biệt cho vận động viên có khả năng giành thành tích cao, hướng tới châu Á và Olympic".

SEA Games 33 tiếp tục chứng kiến phong độ đẳng cấp của Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Ngọc với 3 huy chương vàng. Các vận động viên khác như Nguyễn Trung Cường, Quách Thị Lan cũng chạm đến đỉnh vinh quang.

Dàn vận động viên trẻ như Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Lê Thị Cẩm Tú (200m), Nguyễn Khánh Linh (1500m), Lê Thị Tuyết (10.000m), Hà Thị Thúy Hằng (nhảy xa), Hồ Trọng Mạnh Hùng (nhảy ba bước), Tạ Ngọc Tưởng (400m) cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ với các tấm huy chương vàng.