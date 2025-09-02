Bộ trưởng Bộ VHTTDL: 80 năm qua, văn hóa nghệ thuật song hành cùng dân tộc

(VTC News) -

Tối 1/9, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm chào Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tham dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Dự chương trình còn có các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng các đoàn khách quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự chương trình. Ảnh: Thành Vĩnh

Chương trình nghệ thuật "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước, tôn vinh hành trình 80 năm hình thành và phát triển của nước Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, người Việt Nam có truyền thống đoàn kết, yêu nước nồng nàn; anh dũng, kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao động và dựng xây đất nước, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, với khát vọng trường tồn đưa Tổ quốc vươn tới những tầm cao mới.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc đêm nhạc.

Lịch sử đã khắc ghi, 80 năm về trước, khi khúc nhạc hùng Tiến quân ca vang vọng, đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập. Từ âm hưởng thiêng liêng ấy, cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đã viết nên một bản trường ca vĩ đại với đầy đủ cung bậc cảm xúc: Hào hùng và bi tráng, gian khổ và vinh quang, khát vọng và niềm tin tương lai tươi sáng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, 80 năm qua, văn hóa, nghệ thuật đã song hành cùng dân tộc, tạo mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, sức mạnh, tinh thần và ý chí Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Âm nhạc là nhịp cầu kỳ diệu, nơi tình yêu của mẹ hiền bao la, chở che; nơi “Khát vọng tuổi trẻ” và tình yêu đôi lứa nồng nàn, bỏng cháy, quyện hòa trong tình yêu Tổ quốc thiêng liêng và bất diệt.

Khi âm nhạc vang lên, lòng người sẽ xích lại để cùng nắm tay kết đoàn dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, tự do, hạnh phúc”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định.

Chương trình được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng. Ảnh: Thành Vĩnh

Đêm nhạc 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc gồm 3 chương, được dàn dựng công phu, quy mô hoành tráng với sự tham gia của gần 3.000 nghệ sĩ chuyên và không chuyên. Mỗi chương là một mảnh ghép trong bản trường ca dân tộc - một hành trình được khắc bằng máu, ý chí và niềm tin son sắt.

Có thể nói, 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc không chỉ là đêm nghệ thuật, mà còn là lời tri ân tới các thế hệ đã hy sinh, đồng thời khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam.