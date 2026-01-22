Xuất hiện quỹ thưởng 75 triệu USD cho thể thao điện tử

(VTC News) -

Esports World Cup Foundation (EWCF) chính thức công bố quỹ giải thưởng trị giá 75 triệu USD, đồng thời giới thiệu danh sách tựa game và lịch thi đấu đầy đủ của Esports World Cup 2026 (EWC), sự kiện esports lớn nhất thế giới, sẽ diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út từ ngày 06/07 đến23/08/2026.

Hơn 2.000 tuyển thủ và 200 câu lạc bộ từ hơn 100 quốc gia sẽ tham gia tranh tài trong 25 giải đấu thuộc 24 bộ môn, diễn ra xuyên suốt trong 7 tuần, nhằm tìm ra nhà vô địch Câu lạc bộ EWC tiếp theo.

ewc.jpg

Quỹ giải thưởng kỷ lục khẳng định sự phát triển của EWC, trở thành sự kiện thể thao đỉnh cao đồng thời giữ vai trò là giải đấu đa bộ môn then chốt trong hệ sinh thái esports toàn cầu. Trong mùa giải thứ ba liên tiếp được tổ chức với thể thức thi đấu liên bộ môn (cross-game), EWC quy tụ các tuyển thủ, câu lạc bộ, các tựa game hàng đầu thế giới và cộng đồng người hâm mộ toàn cầu trong một lịch trình thi đấu chung, qua đó tạo nên sự ổn định cho toàn bộ mùa giải esports quốc tế.

“Chúng tôi lập ra quỹ giải thưởng khổng lồ này nhằm hỗ trợ những người trụ cột của esports – các tuyển thủ và câu lạc bộ đã đầu tư dài hạn cho bộ môn này” ông Ralf Reichert, Tổng Giám đốc Esports World Cup Foundation chia sẻ.

Trong năm 2026, EWC Club Championship, giải đấu liên bộ môn trọng tâm của EWC, sẽ phân bổ 30 triệu USD cho 24 câu lạc bộ xếp hạng cao nhất, tăng 3 triệu USD so với năm trước. Câu lạc bộ vô địch sẽ nhận 7 triệu USD, trong khi mức thưởng cho các vị trí còn lại cũng được điêu chỉnh tăng. Chức vô địch Club Championship mùa trước chỉ được định đoạt ở tuần thi đấu cuối cùng, khi vẫn còn bảy câu lạc bộ cạnh tranh đến chặng cuối.

Các Giải vô địch theo từng bộ môn sẽ có quỹ tiền thưởng riêng, với tổng giá trị vượt 39 triệu USD. Phần còn lại của quỹ giải thưởng sẽ được phân bổ thông qua các hạng mục Giải thưởng Câu lạc bộ và Tuyển thủ, bao gồm danh hiệu MVP (Most Valuable Player – tuyển thủ xuất sắc nhất) cho mỗi giải đấu, cùng Giải thưởng Jafonso dành cho tuyển thủ hoặc câu lạc bộ vô địch sau khi đi lên từ vòng loại vớt (Last Chance Qualifier). Ngoài ra, một phần ngân sách cũng được dành cho các giải đấu vòng do các đối tác tổ chức trước thềm EWC 2026 tại Riyadh.

EWC 2026 sẽ quy tụ 24 bộ môn thi đấu, bao gồm 2 tựa game mới là Fortnite và Trackmania, nhằm giới thiệu những câu lạc bộ, tuyển thủ và tài năng hàng đầu của esports thế giới. Danh sách các tựa game chính thức bao gồm: Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, Chess, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 26, FATAL FURY: City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, Rocket League, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, TEKKEN 8, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X, Trackmania, and VALORANT.

Các nội dung thi đấu tại EWC 2026 sẽ diễn ra song song trong 7 tuần, tại nhiều nhà thi đấu khác nhau. Lịch trình đa địa điểm cho phép nhiều bộ môn thi đấu cùng thời điểm, đồng thời tối ưu trải nghiệm theo dõi trực tiếp và trực tuyến cho người hâm mộ.