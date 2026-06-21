Bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy với công trình, phương tiện từ 1/7

(VTC News) -

Chính phủ ban hành Nghị quyết 66.18/2026 về phân quyền, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 11 bộ, ngành (có hiệu lực từ ngày 1/7).

Trong đó, bãi bỏ 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an quản lý.

Gồm: thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy; thủ tục nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy; và thủ tục phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân.

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an) cũng đã thông báo dừng tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên kể từ ngày 20/6.

Đối với những hồ sơ đã được tiếp nhận trước thời điểm này, cơ quan chức năng tiếp tục xử lý và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp đến hết ngày 30/6.

3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bị bãi bỏ từ 1/7.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đang xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Theo quy định hiện hành, các công trình và phương tiện giao thông thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy phải thực hiện liên tiếp hai thủ tục hành chính gồm thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trước khi được đưa vào khai thác, sử dụng.

Tuy nhiên, qua rà soát thực tiễn, bản chất của cả hai thủ tục này đều hướng tới một mục đích duy nhất là xem xét, đánh giá và đối chiếu việc chấp hành các quy định pháp luật cũng như việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng và thiết kế.

Theo cơ quan soạn thảo, việc duy trì song song 2 thủ tục này không còn cần thiết, vì nếu cơ quan chức năng thực hiện tốt khâu thẩm định thiết kế và giao trách nhiệm thực thi cho chủ đầu tư thì mục tiêu quản lý nhà nước vẫn hoàn toàn được đảm bảo.

Sự trùng lặp này gây lãng phí về mặt hành chính, làm chậm tiến độ đưa các dự án đầu tư vào hoạt động, ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo cơ chế mới, công trình và phương tiện giao thông chỉ phải thực hiện duy nhất một thủ tục hành chính trước khi vận hành là thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy. Sau khi chủ đầu tư tự tổ chức thi công và nghiệm thu, họ có quyền đưa công trình vào khai thác.

Lúc này, cơ quan quản lý sẽ hậu kiểm thực tế, thực chất, đánh giá mức độ an toàn phòng cháy, chữa cháy dựa trên trạng thái hoạt động thực của công trình với đầy đủ trang thiết bị, con người và hàng hóa, thay vì chỉ dựa trên các hồ sơ nghiệm thu trên giấy tờ như trước đây.

Cơ quan quản lý cũng sẽ kết hợp với kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy sau khi công trình, phương tiện được đưa vào khai thác, sử dụng

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình hoặc chủ phương tiện giao thông phải có trách nhiệm thực hiện toàn diện, đầy đủ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thi công, giám sát thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.