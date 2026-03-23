Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ báo cáo các phương án cải cách tiền lương

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 143 kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp về việc rà soát các nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ hôm 17/3. (Ảnh: VGP)

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Nội vụ bảo đảm chất lượng, thời hạn được giao.

"Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, trực tiếp báo cáo Phó Thủ tướng vào ngày 30/3/2026", kết luận nêu rõ.

Phó Thủ tướng lưu ý, ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương có văn bản chỉ đạo, Bộ Nội vụ cần khẩn trương tham mưu để Chính phủ, Thủ tướng kịp thời ban hành các Tờ trình về cơ cấu tổ chức Chính phủ, cơ cấu thành viên và nhân sự cụ thể của Chính phủ khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, trình Quốc hội theo quy định (hoàn thành chậm nhất ngày 28/3).

Về nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát các nhiệm vụ về xây dựng thể chế năm 2026 của Bộ Nội vụ; trong trường hợp cần thiết, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật ngoài các nhiệm vụ đã được giao; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đồng thời bao quát đầy đủ các nội dung về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Trước hết, Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ chùm Nghị định hướng dẫn Luật Viên chức (hoàn thành trước ngày 30/4); Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ 1/7 (hoàn thành ngày 30/5); Nghị định quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (hoàn thành ngày 30/4).

Với nhiệm vụ gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ cho chính quyền cấp cơ sở, góp phần bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả trong tình hình mới.

Bộ Nội vụ cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng báo cáo đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn; tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện (hoàn thành chậm nhất ngày 25/3).

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá, sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp (dự kiến tổ chức trong tháng 6).

Bộ Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai việc công nhận các đơn vị hành chính đô thị ở cấp xã (hoàn thành tháng 6). Chủ động phối hợp với các tỉnh hiện đang xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trong việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện trình tự, thủ tục đúng quy định.

Về nhiệm vụ thúc đẩy thị trường lao động gắn với năng suất lao động, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tập trung xây dựng, hoàn thiện: Đề án "Nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới"; Đề án "Báo cáo xin ý kiến về một số nội dung lớn của Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể" (báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 10/4).

Một nhiệm vụ khác của Bộ Nội vụ được lãnh đạo Chính phủ lưu ý là thúc đẩy nhanh các sàn giao dịch việc làm, chậm nhất ngày 30/4 khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia; hỗ trợ thúc đẩy vận hành sàn giao dịch việc làm tại các địa phương, nâng cao tính linh hoạt, mở rộng, năng động cho thị trường lao động.

Tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai sáng 9/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ ngày 1/7/2026, Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%. Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng. Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng). Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương. Đây cũng là cơ sở để xác định nhiều khoản phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên và các chế độ chính sách khác.