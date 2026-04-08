Điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Lãnh đạo các nước, chính đảng Cuba, Nga, Triều Tiên, Hoa Kỳ, Belarus, Kazakhstan, Mông Cổ, Palestine và Nicaragua đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba, Miguel Diaz Canel chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu giữ chức Chủ tịch nước và tái khẳng định ý chí và cam kết vững chắc trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác đặc biệt giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu giữ chức Chủ tịch nước, bày tỏ đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp nổi bật, sự tôn trọng sâu sắc của nhân dân Việt Nam, các đồng chí, đồng nghiệp; khẳng định dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, củng cố uy tín quốc tế và bảo vệ các lợi ích chính đáng của mình trên trường quốc tế.

Đồng chí Gennady Zyuganov cảm ơn đồng chí Tô Lâm vì luôn tiếp nối truyền thống củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước, tinh thần hữu nghị anh em giữa nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam; tin tưởng mối quan hệ sẽ tiếp tục phát triển năng động, góp phần tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai đất nước, hai dân tộc và hai đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh, việc đồng chí Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước thể hiện sự tín nhiệm và kỳ vọng to lớn của toàn Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam dành cho Đồng chí - người đã lãnh đạo thành công công cuộc phát triển đất nước cường thịnh và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng trên cơ sở thỏa thuận đã đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước tháng 10/2025 tại Bình Nhưỡng, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio gửi thông điệp chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Trong thông điệp, Bộ trưởng Ngoại giao Rubio cho biết, Hoa Kỳ đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Việt Nam, được xây dựng hơn ba thập kỷ với tình hữu nghị ngày càng bền chặt, sự tôn trọng lẫn nhau và với các lợi ích chung; đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy thịnh vượng kinh tế, mở rộng giao lưu nhân dân và cùng nhau nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở; và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và với Việt Nam nhằm thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho nhân dân hai nước đồng thời tiếp tục làm cho hai đất nước ngày càng an toàn hơn, vững mạnh và thịnh vượng hơn.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tô Lâm, Việt Nam sẽ vững bước trên con đường phát triển; nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược giúp mở rộng hợp tác Việt Nam - Belarus về chất, mà một trong những kết quả cụ thể đạt được trong thời gian qua là việc hai nước áp dụng chế độ miễn thị thực và khai trương đường bay thẳng.

Tổng thống Aleksandr Lukashenko khẳng định Belarus mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Đảng Bạch Nga Olga Chemodanova bày tỏ kính trọng việc Tổng Bí thư Tô Lâm được Quốc hội thống nhất bầu giữ cương vị Chủ tịch nước, khẳng định đây là minh chứng cho thấy nhân dân Việt Nam đánh giá cao uy tín chính trị và công lao của đồng chí Tô Lâm đối với Tổ quốc; nhấn mạnh Đảng Bạch Nga đánh giá cao quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước vốn được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và các giá trị chung của hai nước.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Belarus Sergei Syrankov nhấn mạnh, việc đồng chí Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước cho thấy sự ghi nhận và tin tưởng sâu sắc của nhân dân Việt Nam vì những cống hiến to lớn của đồng chí trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa thịnh vượng; khẳng định đảng viên Đảng Cộng sản Belarus đánh giá cao tình hữu nghị và đoàn kết anh em giữa hai Đảng và nhân dân hai nước; bày tỏ trân trọng việc hai Đảng có chung quan điểm về trật tự thế giới và trung thành với lý tưởng về công bằng xã hội.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp được bầu giữ chức Chủ tịch nước, khẳng định kết quả bỏ phiếu thể hiện niềm tin của nhân dân Việt Nam đối với những kế hoạch của đồng chí Tô Lâm nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng chính trị và kinh tế, cũng như nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Kazakhstan tại khu vực châu Á và bày tỏ tin tưởng bằng những nỗ lực chung quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tầm nhìn xa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đất nước Việt Nam anh em đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành đầu tàu tăng trưởng kinh tế trong khu vực; uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tổng thống Mông Cổ bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ - Việt Nam phát triển sâu sắc và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Mông Cổ Nyam-Osor Uchral chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhân dịp được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đánh giá quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai nước đang ngày càng được tăng cường và phát triển mạnh mẽ, tương xứng với quan hệ Đối tác toàn diện Mông Cổ - Việt Nam.

Thủ tướng Mông Cổ bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quý báu giữa hai nước Mông Cổ - Việt Nam ngày càng phát triển hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp được bầu lại giữ chức Chủ tịch Quốc hội; bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ bày tỏ sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai Cơ quan lập pháp cũng như quan hệ hai nước, duy trì lập trường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo đã gửi các thư mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavan Phomvihane; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn; Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã gửi các điện, thư, thông điệp chúc mừng Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhân dịp tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.