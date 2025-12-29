Sóng 'ngoạm' bật gốc phi lao, phá tan hoang bãi biển đẹp nhất Quảng Ngãi

"Triều cường xâm thực gây sạt lở bờ biển Mỹ Khê đã diễn ra nhiều năm, tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây, mức độ ngày càng gia tăng. Mỗi đợt triều cường, bờ biển lại bị “ăn” sâu thêm vài chục mét. Trước kia rừng phi lao chắn sóng cách bờ 20-30m nhưng nay đã biến mất. Hàng chục gốc phi lao trơ trọi trên bãi cát là minh chứng cho sự khốc liệt của những đợt triều cường tàn phá" - một người dân sinh sống gần bãi tắm Mỹ Khê nói và chia sẻ thêm nếu tình trạng sạt lở kéo dài, bãi biển này có nguy cơ bị xóa sổ.