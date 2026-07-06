Bộ ba phong cách sống kiến tạo tuổi thơ rực rỡ của con trẻ tại K-Park Avenue

(VTC News) -

“Chiếc lồng” thu hẹp tuổi thơ con

Sau gần 15 năm sống tại căn nhà ống 5 tầng tại Thanh Hoá, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai đang nghĩ đến việc chuyển nhà. Tầng 1 và 2 đang cho thuê kinh doanh khá ồn ào, ông bà ở tầng 3, vợ chồng chị tầng 4, còn cậu con trai 12 tuổi đóng cửa quanh quẩn ở tầng 5.

“Nhiều hôm đi làm về mệt, nghĩ đến cảnh leo 4 tầng là ám ảnh. Con cái đi học về chỉ biết làm bạn với màn hình máy tính trong phòng kín. Cháu thiếu không gian chạy nhảy. Sống chung một nhà nhưng sự kết nối lại rất lỏng lẻo”, chị Mai thở dài.

K-Park Avenue với không gian khoáng đạt, giải phóng tuổi thơ cho con khỏi sự chật hẹp của nhà ống truyền thống.

Câu chuyện của gia đình chị Mai không phải là cá biệt. Theo nghiên cứu trên tạp chí Pediatrics (Mỹ), không gian sống tác động trực tiếp tới sự phát triển thể chất và cảm xúc của trẻ. Khi thiếu vắng những khoảng không để vận động, trẻ em sẽ không có cơ hội khám phá thế giới và phát triển toàn diện.

Hiểu được sự trăn trở của các phụ huynh, K-Park Avenue - toà tháp căn hộ mang cảm hứng Hàn Quốc đầu tiên tại Thanh Hoá ra đời, giới thiệu bộ sưu tập K-Luxury Collection, mang đến một lời giải để các bậc cha mẹ “mua” lại tuổi thơ rực rỡ cho con với bộ ba phong cách sống: Connected living (Gắn kết trọn vẹn), Resort living (Nghỉ dưỡng tại gia) và Central living (Tâm điểm tinh hoa).

Bộ ba phong cách sống cho cộng đồng tinh hoa

Trọng tâm của K-Luxury Collection dành cho các gia đình đa thế hệ chính là dòng căn hộ 3 phòng ngủ Prestige Residence. Đây là cuộc cách mạng về không gian sinh hoạt, chuyển từ mô hình “phân tầng” sang “mặt bằng sống đa chiều” với triết lý “Gắn kết trọn vẹn”.

Tại Prestige Residence, sự chia cắt của những bậc cầu thang bị xóa bỏ. Thay vào đó là không gian mở khoáng đạt, kết nối liền mạch phòng khách, phòng ăn và bếp, tạo ra “quảng trường gia đình” thu nhỏ. Từ gian bếp, mẹ có thể vừa nấu ăn, vừa mỉm cười nhìn con đang chơi đùa trên sofa với bố, trong khi ông bà nhâm nhi trà bên khung cửa sổ ngập nắng.

Thiết kế 100% căn góc giúp đón trọn ánh sáng tự nhiên và luân chuyển không khí trong lành vào từng góc nhỏ. Mỗi sớm mai, con trẻ được hít thở bầu không khí tinh khiết và tắm mình trong những vạt nắng rực rỡ. Tại không gian ấy, tuổi thơ của con được dung dưỡng trong sự yêu thương và kết nối trọn vẹn của gia đình.

Khu vui chơi trong nhà là một trong những tiện ích cao cấp tại K-Park Avenue.

Nếu không gian bên trong căn hộ là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, thì không gian bên ngoài chính là bệ phóng thể chất và thế giới quan cho con trẻ. Chuyển từ nhà ống ngột ngạt lên K-Park Avenue, cha mẹ đã trao cho con những năm tháng lớn lên cùng hơn 30 tiện ích đẳng cấp.

Triết lý “Nghỉ dưỡng tại gia” ở K-Park Avenue biến mỗi ngày của những công dân nhí thành một hành trình tận hưởng và khám phá bất tận. Thay vì vỉa hè chật chội, con sẽ được chạy nhảy dưới những tán cây xanh mát tại K-Garden, thỏa sức tại bể bơi mang phong cách resort, bứt phá năng lượng tại sân bóng rổ nội khu.

Hành trình trở về nhà của con sẽ băng qua Cổng chào Seoul Light Gate rực rỡ ánh sáng, nuôi dưỡng tâm hồn phong phú, đậm chất nghệ thuật.

Trở thành chủ nhân K-Park Avenue, cư dân nghiễm nhiên sở hữu trọn vẹn những đặc quyền đẳng cấp của Vinhomes Star City. Đó là bệ phóng giáo dục tinh hoa Vinschool ngay gần nhà cho con trẻ, là môi trường sống văn minh cùng hệ thống an ninh đa lớp nghiêm ngặt bảo vệ cả gia đình.

Tuổi thơ con được thỏa sức vận động giữa hệ tiện ích chuẩn, rực rỡ sắc màu.

Người xưa có điển tích “Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà” để tìm môi trường sống tốt nhất cho con. Ngày nay, việc lựa chọn nơi an cư cũng chính là cách cha mẹ định hình vòng tròn quan hệ và tương lai của thế hệ kế cận.

Với “Tâm điểm tinh hoa”, K-Park Avenue đặt những chủ nhân nhí vào trung tâm sống mới của giới thành đạt Thanh Hóa, ngay trên tọa độ “kim cương” giao thoa giữa đại lộ Hùng Vương và Nguyễn Hoàng. Việc lớn lên trong một cộng đồng tinh hoa sẽ hình thành cho con tư duy văn minh, phong thái tự tin và tầm nhìn rộng mở ngay từ thuở ấu thơ.

Quyết định đặt mua căn hộ 3 phòng ngủ tại K-Park Avenue, chị Mai chia sẻ như trút được gánh nặng. “Tôi quyết định chọn K-Park Avenue vì không muốn không gian sống bó hẹp. Sống trên một mặt sàn, không còn cảnh gọi nhau qua mấy tầng, cả nhà mới thực sự được kết nối. Dù dự kiến tháng 8/2026 cất nóc và quý I/2027 mới nhận bàn giao, nhưng gia đình đã háo hức lên ý tưởng thiết kế để chuẩn bị đón một cái Tết trọn vẹn trong tổ ấm mới”, chị nói.