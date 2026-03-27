Toyota rót 360 triệu USD cho xe hybrid, củng cố chiến lược phát triển bền vững

Với kế hoạch đầu tư dự kiến hơn 360 triệu USD để hiện đại hóa nhà máy và triển khai dây chuyền sản xuất mẫu xe Toyota hybrid đầu tiên tại Việt Nam, hãng xe Nhật Bản tiếp tục tăng tốc chiến lược nội địa hóa và đón đầu xu hướng xe xanh.

Cùng với đó, hãng khởi công Dự án Tổ hợp Văn phòng làm việc mới tại trụ sở ở phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng sau hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam.

Dự án hướng tới các tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế LEED, tích hợp hệ thống năng lượng mặt trời và sử dụng vật liệu thân thiện môi trường. (Ảnh: TMV)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tiền Quốc Hào, Phó Tổng Giám đốc khu vực châu Á của Tập đoàn Toyota, kiêm Chủ tịch Toyota Việt Nam, chia sẻ: "Tập đoàn Toyota xác định Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng trong khu vực, và đã phê duyệt các dự án đầu tư mới với công nghệ sản xuất tiên tiến, cũng như kế hoạch giới thiệu các dòng xe hybrid electric thân thiện với môi trường trong thời gian tới".

Dự án tổ hợp văn phòng được triển khai trong năm 2026, nằm trong khuôn viên trụ sở hiện hữu, có tổng diện tích sử dụng khoảng 8.700 m².

Công trình bao gồm tòa nhà văn phòng 2 tầng, trung tâm đào tạo, khuôn viên cây xanh và các hạng mục phụ trợ, được thiết kế theo hướng hiện đại, đồng bộ và hướng tới tiêu chuẩn công trình xanh.

Điểm nhấn của dự án là Trung tâm đào tạo mới, với công suất tối đa khoảng 1.000 lượt học viên mỗi năm, tập trung nâng cao năng lực đội ngũ trong hệ thống đại lý, đặc biệt ở các mảng bán hàng và dịch vụ sau bán hàng.

Cơ sở này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực - yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển dài hạn của Toyota tại Việt Nam.

Ông Hirata Osamu, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam, nhấn mạnh, dự án không chỉ là một công trình xây dựng mà còn là bước chuyển trong cách doanh nghiệp tổ chức làm việc, đào tạo và phát triển con người.

Dự án dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2027. (Ảnh: TMV)

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, việc Toyota tiếp tục mở rộng đầu tư phù hợp với định hướng phát triển địa phương trở thành trung tâm sản xuất ô tô, xe máy của cả nước, đồng thời gắn với quy hoạch vành đai công nghiệp Thái Nguyên - Phú Thọ.

Tỉnh cũng sẵn sàng bố trí quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp phụ trợ tham gia chuỗi cung ứng của Toyota.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, Toyota đã đạt nhiều cột mốc đáng chú ý như sản xuất hơn 700.000 xe, bàn giao trên 1 triệu xe và phục vụ hơn 20 triệu lượt khách hàng tại hệ thống dịch vụ trên toàn quốc.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng duy trì nhiều chương trình trách nhiệm xã hội trong các lĩnh vực an toàn giao thông, giáo dục và môi trường.