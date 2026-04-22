Bình nước nóng sử dụng công nghệ tráng men ướt giúp tối ưu chi phí bảo hành

Công nghệ tráng men ướt được thực hiện bằng cách sử dụng men ở dạng huyền phù lỏng (một hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt chất rắn nhỏ, không tan, phân tán lơ lửng trong môi trường chất lỏng). Nhờ tồn tại ở trạng thái này, lớp men có thể được phủ trực tiếp lên toàn bộ bề mặt lõi bình thông qua phương pháp tráng, đảm bảo độ bao phủ đồng nhất, kể cả tại các vị trí khó tiếp cận. Sau khi phủ, lõi bình được đưa vào lò nung ở nhiệt độ cao (khoảng 820 - 870°C).

Tại đây, lớp men nóng chảy, xảy ra phản ứng liên kết hóa học với bề mặt kim loại nền, tạo thành một lớp phủ dạng thủy tinh bền vững, bám dính chặt. Chính cấu trúc này giúp tăng khả năng chống ăn mòn, hạn chế rạn nứt và nâng cao độ bền lâu dài cho lõi bình trong quá trình sử dụng.

Công nghệ men ướt cũng cho thấy nhiều ưu thế rõ rệt như: Khả năng bao phủ đồng đều cả những vị trí phức tạp, khó tiếp cận nhất như mối hàn, góc cong, cổ bình, đáy bình, kép zen, Megia.

Độ bám dính của lớp men sau nung cũng là yếu tố tạo nên khác biệt rõ rệt. Ở công nghệ men ướt, quá trình nung ở nhiệt độ cao giúp hình thành liên kết bền chặt giữa lớp men và kim loại, tạo ra cấu trúc ổn định, có khả năng chịu nhiệt và áp suất trong thời gian dài.

Lớp men thủy tinh từ công nghệ tráng men ướt có độ cứng cao và khả năng chịu nhiệt tốt (có thể chịu trên 450°C). Đồng thời, tính cách điện của lớp men cũng góp phần đảm bảo an toàn khi thiết bị hoạt động. Do đó bình nước nóng sử dụng công nghệ tráng men ướt có thể hoạt động ở nhiệt độ cao lặp đi lặp lại mà không phá hủy lớp bảo vệ.

Sản xuất men ướt đòi hỏi quy trình phức tạp hơn, khó tự động hóa hoàn toàn và phụ thuộc nhiều vào năng lực vận hành của nhà máy. Chính yêu cầu kỹ thuật khắt khe này lại tạo ra một “ngưỡng chọn lọc” tự nhiên: chỉ những nhà sản xuất có đủ năng lực kiểm soát quy trình và đầu tư bài bản mới có thể triển khai hiệu quả. Khi áp dụng công nghệ này, nhà sản xuất chấp nhận đầu tư hệ thống máy móc đa dạng, kết hợp với kiểm soát thủ công tỉ mỉ để tạo ra sản phẩm có chất lượng vượt trội, tối ưu chi phí cho khách hàng.

Một lớp men có độ bao phủ toàn diện và độ bám dính ổn định không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ ruột bình, mà còn trực tiếp giảm thiểu rủi ro bảo hành – yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm.