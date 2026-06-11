BIGBANG xác nhận diễn 2 đêm concert ở Hà Nội, fan Việt đứng ngồi không yên

(VTC News) -

Sáng 11/6, BIGBANG chính thức công bố lịch trình World Tour 2026 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm. Ngay lập tức, thông tin BIGBANG sẽ có hai đêm diễn vào ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội khiến cộng đồng fan Việt bùng nổ.

Theo poster được tải lên, tour diễn sẽ khởi động bằng hai đêm hòa nhạc tại Goyang (Hàn Quốc) vào các ngày 21 và 23/8/2026. Sau đó, nhóm sẽ lưu diễn qua hàng loạt thành phố lớn trên thế giới.

BIGBANG xác nhận diễn 2 đêm tại Mỹ Đình vào ngày 24,25/10.

Chuyến lưu diễn bao gồm tổng cộng 31 buổi biểu diễn tại 18 thành phố, là minh chứng cho vị thế toàn cầu vững chắc của BIGBANG.

Ngoài Hà Nội, giai đoạn đầu của World Tour đi qua nhiều thành phố như Oakland, East Rutherford, Paris, London, Taipei, Singapore, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo, Fukuoka, Kuala Lumpur, Jakarta và Kaohsiung.

Trước đó, G-Dragon đã hai lần biểu diễn tại Việt Nam thu hút khoảng 100.000 giả.

Những năm gần đây, Việt Nam liên tục chứng minh sức hút với các chương trình âm nhạc quốc tế quy mô lớn. Đặc biệt, năm 2025, nhóm trưởng G-Dragon đã hai lần biểu diễn tại Việt Nam. Đêm diễn đầu tiên tại Mỹ Đình thu hút khoảng 40.000 người. Trong khi đó, chuyến lưu diễn hòa nhạc hai đêm Übermensch sau đó thu hút tổng cộng khoảng 100.000 khán giả.

Những con số này cho thấy Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường sôi động nhất Đông Nam Á. Vì vậy, việc BIGBANG lựa chọn Hà Nội cho phần đầu của World Tour 2026 được xem là bước đi phù hợp với tiềm năng của thị trường cũng như sức mạnh của cộng đồng VIP tại Việt Nam.

Với sức hút của BIGBANG cùng ý nghĩa đặc biệt của tour diễn kỷ niệm 20 năm, hai đêm nhạc tại Mỹ Đình được dự báo sẽ trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý nhất châu Á trong năm 2026.