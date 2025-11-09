G-Dragon gọi Việt Nam là 'nhà', hơn 50.000 fan bùng nổ trong concert đầu tiên

(VTC News) -

Không chỉ là đêm nhạc mãn nhãn, sự kiện còn trở thành “cơn địa chấn” mạng xã hội khi loạt hình ảnh, clip về trưởng nhóm Big Bang được chia sẻ rầm rộ, lan tỏa khắp các nền tảng quốc tế.

Trong gần 2 tiếng, “ông hoàng Kpop” đưa khán giả đi qua hành trình âm nhạc với những bản hit đình đám: POWER, Home Sweet Home, Crayon, One of a Kind, Crooked cho đến các bản ballad đầy cảm xúc như Drama, Butterfly, Untitled, 2014.

Mỗi khi G-Dragon giơ micro, cả khán đài như nổ tung. Hàng chục nghìn fan đồng thanh hát theo, tạo nên biển âm thanh khổng lồ khiến chính nam ca sĩ cũng không giấu được nụ cười mãn nguyện.

Đêm concert đầu tiên của G-Dragon ở Hưng Yên bùng nổ mạng xã hội.

Giữa đêm nhạc, G-Dragon xúc động chia sẻ: “Đã gần nửa năm, khoảng 140 ngày kể từ lần gặp khán giả Việt hồi tháng 6. Hôm nay là ngày đầu tiên của tour diễn, cũng là điểm cuối cùng trong chuyến lưu diễn thế giới này. Điều đó thật đặc biệt".

Trong những phút nghỉ giữa các tiết mục, hơn 50.000 người cùng hát vang Bang Bang Bang. Khi G-Dragon nhắc đến kỷ niệm 20 năm thành lập Big Bang và úp mở “Big Bang comeback 2026”, cả khán đài như nổ tung trong tiếng hò reo.

Đặc biệt, “fanchant anh Long” — cách fan Việt gọi thân mật trưởng nhóm Big Bang trở thành điểm nhấn khó quên. Mỗi lần tiếng “Anh Long!” vang dội, biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa thích thú của G-Dragon khiến khán giả không khỏi bật cười. Chính anh cũng chia sẻ: “Rất vui khi được trở về nhà".

Đêm nhạc kết thúc sau hơn hai tiếng nhưng dư âm vẫn lan tỏa mạnh mẽ. Từ Twitter, TikTok đến các diễn đàn quốc tế, những cụm từ “Anh Long”, “Übermensch Vietnam” hay “G-Dragon Hanoi” liên tục leo top xu hướng.

Fan quốc tế không giấu nổi sự ngạc nhiên trước độ “máu lửa” của khán giả Việt. Màn bắn pháo hoa rợp trời ở phần encore khiến nhiều fan quốc tế phải thốt lên: “Việt Nam thật đặc biệt, không khí như lễ hội âm nhạc lớn nhất châu Á”.

Kết thúc đêm diễn, G-Dragon cúi chào, giơ tay tạo hình trái tim và đi một vòng quanh sân khấu cảm ơn khán giả. Ngay sau đó, anh chia sẻ video do fan Việt quay, minh chứng cho tình cảm đặc biệt dành cho người hâm mộ tại Việt Nam.

G-Dragon sẽ có đêm diễn thứ 2 vào tối 9/11.

G-Dragon (tên thật Kwon Ji-yong, sinh năm 1988) là trưởng nhóm Big Bang – biểu tượng một thời của Kpop với loạt hit Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang… Anh còn được xem như “ông hoàng thời trang” xứ Hàn, là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế.

Trước đó, hồi tháng 6, G-Dragon từng khiến khán giả Việt bùng nổ trong concert tại Mỹ Đình dù mưa lớn kéo dài. Hình ảnh nam ca sĩ hát dưới mưa được truyền thông Hàn Quốc ca ngợi là “màn biểu diễn mang tinh thần nghệ sĩ đích thực”.

Concert Übermensch sẽ tiếp tục với đêm thứ hai vào tối 9/11. Nếu đêm đầu tiên là lời chào “về nhà” của G-Dragon, thì đêm tiếp theo chắc chắn sẽ là lời hẹn tình cảm nhất giữa “Anh Long” và hàng chục nghìn fan Việt.