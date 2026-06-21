Bi kịch của người phụ nữ trẻ và dấu hiệu bất thường trước vụ thảm án ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Lời kể ám ảnh của nhân chứng trong vụ thảm án ở Bắc Ninh. (Video: Minh Quang)

Trong căn nhà phủ kín khăn tang ở tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên (Bắc Ninh), những tiếng khóc nghẹn bao trùm sau vụ thảm án khiến 4 người thiệt mạng. Người dân địa phương vẫn chưa thể tin chị N.T.N (SN 1995), người phụ nữ hiền lành, ít nói, cùng hai con nhỏ lại ra đi trong đau đớn đến vậy.

"Em ấy hiền lắm, sống tình cảm và chịu khó. Sau khi đổ vỡ hôn nhân, N. chỉ lo làm ăn rồi chăm các con", anh Nguyễn Văn Trưởng (anh họ của chị N.) kể.

Người thân, hàng xóm nghẹn ngào tổ chức tang lễ cho 3 mẹ con chị N.T.N. vào chiều 21/6.

Theo lời người dân địa phương, sau khi ly hôn, chị N.T.N. trở về sống cùng bố mẹ tại tổ dân phố Bãi Bằng. Cuộc sống của người mẹ trẻ gắn với công việc thường ngày và việc chăm sóc con nhỏ. Ít ai ngờ rằng, phía sau cuộc sống tưởng như bình yên ấy lại tồn tại những mâu thuẫn kéo dài.

Hàng xóm cho biết, nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) ) từng có thời gian xuống sinh sống tại khu vực này nhưng chưa bao giờ công khai mối quan hệ tình cảm với chị N. Thời gian gần đây, giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Một số hàng xóm từng chứng kiến tên này hành hung chị N.

"Cách đây mấy ngày,Tuyên xảy ra cãi vã với gia đình chị N.", người hàng xóm kể.

Theo người này, có lần chị N.B.N. (em gái chị N.) chở cháu nhỏ đi ngoài đường thì Tuyên bất ngờ lao xe vào. Rất may, khi đó chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

"Chúng tôi cũng từng thấy hắn đánh chị N. Nhưng không ai nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này", người hàng xóm lắc đầu.

Chiều 20/6, trước thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người trong xóm đi tập thể dục nhìn thấy Tuyên bịt kín khẩu trang, đi lại nhiều lần trước nhà nạn nhân.

"Phía trước xe có một chiếc bao nhỏ, tôi còn tưởng là trộm chó", một người dân nhớ lại.

Theo lời kể của hàng xóm, đối tượng đi ô tô đến khu vực gần hiện trường, gửi xe tại một nhà nghỉ cách đó khoảng 1km rồi đi xe máy vào nhà chị N. Xe máy được hắn quay đầu sẵn với ý định tẩu thoát sau khi gây án.

Điều khiến nhiều người dân xót xa hơn cả là trong giây phút nguy cấp, chị N. tìm cách bảo vệ người thân. Theo lời kể của hàng xóm, khi em gái nuôi bị tấn công, người phụ nữ này đã ôm lấy chân đối tượng để tạo cơ hội cho em chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

"May mắn là có em gái N. chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Lúc đó, bố mẹ N. cũng đang đi làm đồng, nếu không phát hiện ra mà vẫn trở về nhà như bình thường, có lẽ hậu quả còn khủng khiếp hơn", một người dân địa phương nói.

Một chi tiết khác khiến nhiều người không khỏi ám ảnh là chiều hôm xảy ra vụ việc đúng vào ngày thứ Bảy. Đây cũng là thời điểm trẻ em trong xóm thường tụ tập sang nhà chị N. chơi đùa. Tuy nhiên, do nhà thờ có lễ nên các cháu đều được gia đình gọi về ăn cơm, tắm rửa để chuẩn bị đi lễ.

"Bình thường tầm ấy trẻ con hay sang nhà chị N. chơi nhiều lắm. Hôm đó có lễ nên các cháu được gọi về hết", người dân nói.

Căn nhà chị N.T.N là nơi đám trẻ trong xóm thường xuyên lui tới.

Người dân xóm Bãi Bằng cho biết, gia đình chị N. vốn đã trải qua nhiều mất mát. Bố mẹ chị có hai người con, nhưng người anh trai của chị đã qua đời trong một vụ tai nạn cách đây vài năm.

"Lần giỗ gần nhất của anh trai N., đối tượng cũng có mặt, ngồi ăn cơm cùng gia đình như người thân. Không ai ngờ lại xảy ra cơ sự đau lòng như hôm nay", người hàng xóm lắc đầu.

Theo người thân, sau khi vợ chồng chị N. ly hôn, cháu N.H.P. (SN 2016, con trai chị N.) chủ yếu sống cùng bố. Dịp nghỉ hè năm nay, cậu bé xuống ở với mẹ và em gái được ít ngày thì bi kịch đau lòng xảy ra.

Trước đó như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 18h ngày 20/6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ giết người tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên.

Ngay sau đó, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên cùng các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Tầng 2 căn nhà - nơi hung thủ nhiều lần ngó ra quan sát với ý định tẩu thoát song bất thành.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ án xảy ra tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

Do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (SN 1995, con gái ông C.), Nguyễn Văn Tuyên đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

Các nạn nhân bị Tuyên chém gồm chị N.T.N., cháu N.H.P. (SN 2016, con chị N.), cháu N.B.B. (SN 2020, con chị N.) và cháu N.B.N. (SN 2011, con nuôi của ông C.).

Sau khi gây án, Tuyên đã tự sát. Vụ việc khiến chị N.T.N., cháu N.H.P., cháu N.B.B. và Tuyên tử vong. Cháu N.B.N. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên, hiện sức khoẻ ổn đinh.