Bị AI 'soán ngôi', nam diễn viên nổi tiếng quyết định về quê bán rau mưu sinh

(VTC News) -

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi ngành công nghiệp phim ngắn tại Trung Quốc. Chỉ trong những tháng đầu năm 2026, khoảng 128.000 tập phim ngắn do AI sản xuất được phát hành, chiếm hơn 95% tổng số tác phẩm trên thị trường. Việc sản xuất nhanh hơn và chi phí thấp hơn khiến nhiều công ty cắt giảm nhu cầu sử dụng diễn viên thật.

Một trong những trường hợp nhận được nhiều sự quan tâm là nam diễn viên Hứa Bằng (Xu Peng), 30 tuổi. Từng được khán giả biết đến qua các bộ phim Thả Thí Thiên Hạ và Ám Hà Truyện... và qua hình tượng tổng tài lạnh lùng trong các bộ phim ngắn trực tuyến, anh nay phải trở về quê nhà ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông để bán rau sau khi gần như không còn cơ hội diễn xuất.

Nam diễn viên Hứa Bằng. (Ảnh: Sohu)

Hứa Bằng tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc và từng là bạn học của nữ diễn viên Tôn Thiên (Sun Qian). Anh góp mặt trong một số dự án truyền hình như Ai thống trị thế giới, Suy nghĩ xuyên qua núi non và Dòng sông đen. Tuy nhiên, phải đến khi chuyển sang thị trường phim ngắn vào năm 2025, tên tuổi của anh mới thực sự được nhiều khán giả biết đến.

Ở thời kỳ đỉnh cao, nam diễn viên gần như không có ngày nghỉ. Anh tiết lộ bản thân thường xuyên làm việc từ 15 đến 16 giờ mỗi ngày với lịch quay kín lịch. Sự bùng nổ của dòng phim ngắn từng mang lại cho anh thu nhập ổn định cùng lượng người hâm mộ đáng kể.

Trở về quê tiếp quản việc kinh doanh của gia đình

Bước ngoặt đến khi các đơn vị sản xuất bắt đầu ứng dụng AI để tạo ra phim ngắn. Sau khi hoàn thành dự án cuối cùng vào tháng 3 năm nay, Hứa Bằng nhận thấy số lời mời đóng phim giảm nhanh chóng. Chỉ trong thời gian ngắn, anh gần như không còn nhận được vai diễn mới.

Đứng trước thực tế đó, nam diễn viên quyết định rời Hoành Điếm – trung tâm sản xuất phim lớn nhất Trung Quốc để trở về quê hương, tiếp quản công việc kinh doanh nông sản của người ông đã ngoài 80 tuổi.

Hứa Bằng rời bỏ phim trường để về quê tiếp quản công việc kinh doanh nông sản của người ông đã ngoài 80 tuổi. (Ảnh: Weibo)

Ban đầu, anh thử bán nước cam tại các khu chợ đêm để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, sau khi toàn bộ dụng cụ bán hàng bị mất trộm, Hứa Bằng chuyển sang bán rau củ bằng xe ba bánh điện. Mỗi ngày, anh bày bán các mặt hàng quen thuộc như hành lá, hành tây, giá đỗ cùng nhiều loại rau củ thiết yếu khác.

Hình ảnh một diễn viên từng xuất hiện trên màn ảnh nay đứng bán rau ngoài chợ khiến nhiều người bất ngờ. Không ít bạn bè và người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi chứng kiến sự thay đổi quá lớn trong cuộc sống của anh.

Dẫu vậy, Hứa Bằng lại nhìn nhận mọi chuyện theo cách rất bình thản. Anh cho rằng diễn xuất cũng chỉ là một nghề nghiệp và khi không còn cơ hội làm nghề, việc tìm một công việc khác để tự nuôi sống bản thân là điều hoàn toàn bình thường.

“Diễn xuất cũng chỉ là công việc. Khi không còn vai diễn, tôi sẽ tìm công việc khác để tự nuôi sống bản thân. Kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình là điều hoàn toàn đáng tự hào”, nam diễn viên chia sẻ.

Hình ảnh một diễn viên từng xuất hiện trên màn ảnh nay đứng bán rau ngoài chợ khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: Weibo)

Câu chuyện của Hứa Bằng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm trước hoàn cảnh của anh, đồng thời cho rằng đây là ví dụ điển hình về những tác động ngày càng rõ rệt của trí tuệ nhân tạo đối với ngành công nghiệp giải trí.

Sự bùng nổ của AI đang mở ra một phương thức sản xuất nội dung mới với tốc độ nhanh và chi phí thấp, nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn đối với tương lai nghề nghiệp của hàng nghìn diễn viên, nghệ sĩ và những người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo.