Hải Phòng hỗ trợ tới 100% mức đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2026-2030

HĐND TP Hải Phòng vừa thông qua hàng loạt Nghị quyết quan trọng về các chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Người dân Hải Phòng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện và bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình tiếp tục được hưởng mức hỗ trợ cao từ ngân sách Nhà nước và ngân sách thành phố, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Trao tặng sổ BHXH tự nguyện cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn phường Kiến An.

Theo Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND TP Hải Phòng, mức hỗ trợ người dân tham gia các chính sách bảo hiểm tiếp tục được nâng lên.

Cụ thể, người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn được hưởng đồng thời hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và ngân sách thành phố, với tổng mức hỗ trợ cao nhất lên tới 80% mức đóng đối với hộ nghèo và người thường trú tại đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vỹ, chỉ phải tự đóng 20%.

Hộ cận nghèo được hỗ trợ 65% mức đóng, người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 50%, còn các nhóm đối tượng khác được hỗ trợ 30% mức đóng theo quy định.

Việc kết hợp chính sách hỗ trợ, đặc biệt ưu tiên người dân vùng biển, đảo, giúp mức hỗ trợ tại Hải Phòng cao hơn nhiều địa phương khác, bảo đảm công bằng và phù hợp điều kiện thực tế. Khi tham gia BHXH tự nguyện đủ thời gian, người dân được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí suốt đời, góp phần ổn định cuộc sống khi về già.

Cùng với BHXH tự nguyện, chính sách hỗ trợ BHYT tiếp tục được mở rộng nhằm giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho người dân.

Các mức hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 57 của HĐND TP Hải Phòng.

Theo Nghị quyết số 57 của HĐND TP Hải Phòng, thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người từ đủ 60 đến 74 tuổi không có lương hưu, trợ cấp; người nhiễm HIV/AIDS; đảng viên được tặng Huy hiệu từ 40 năm tuổi Đảng trở lên chưa hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp xã hội; hội viên Hội Người mù và một số nhóm đối tượng đặc thù khác.

Ngoài ra, người thuộc hộ cận nghèo và người thu gom rác tại các tổ thu gom rác thải ở thôn, khu dân cư được hỗ trợ 70% mức đóng. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 50%. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất theo quy định.

Việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và ngân sách TP Hải Phòng, nhất là các chính sách ưu tiên đối với người dân sinh sống tại đặc khu Cát Hải và Bạch Long Vỹ, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của an sinh xã hội, từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT và bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn thành phố.

Người dân có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT có thể liên hệ BHXH TP Hải Phòng, BHXH các cơ sở, các tổ chức dịch vụ thu để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.