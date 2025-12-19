BHXH Hải Phòng tặng gần 2.000 thẻ BHYT trị giá hơn 1,6 tỷ đồng cho người nghèo

(VTC News) -

Thời gian qua, BHXH TP Hải Phòng chủ động xây dựng và triển khai một số chương trình an sinh xã hội mang tính tổng thể lâu dài, vượt ra ngoài khuôn khổ các hoạt động trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) mang tính hỗ trợ trước mắt. Cách làm bài bản, đồng bộ đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, khẳng định vai trò trụ cột của chính sách an sinh trên địa bàn thành phố.

Đến ngày 15/12, BHXH Hải Phòng đã vận động được 195 đơn vị và cá nhân tham gia ủng hộ với tổng kinh phí hơn 1,61 tỷ đồng.

Thực hiện Kế hoạch số 2716 ngày 23/10/2025 của BHXH Việt Nam về phát động Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ”, BHXH TP Hải Phòng đã chỉ đạo BHXH các quận, huyện triển khai thống nhất, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương.

Với vai trò “đầu mối” kết nối, BHXH thành phố đã tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, thu hút sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức và nhà hảo tâm. Đến ngày 15/12, toàn ngành BHXH TP Hải Phòng vận động được 195 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân tham gia ủng hộ, với tổng kinh phí hơn 1,61 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí này, ngành đã trao tặng 1.896 thẻ BHYT và 143 sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có thêm “tấm lá chắn” an sinh trước những rủi ro về sức khỏe và thu nhập.

Trao tặng sổ BHXH tự nguyện cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn phường Hải An.

Một điểm nổi bật của chương trình là sự vào cuộc đồng bộ, chặt chẽ giữa BHXH các cấp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong việc rà soát, xác định đúng và trúng đối tượng thụ hưởng. Việc triển khai được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng người, đúng mục tiêu.

Tại nhiều địa phương, hoạt động trao tặng được tổ chức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng như hội viên phụ nữ, nông dân, lao động tự do, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…, qua đó thể hiện cách làm bài bản, toàn diện, không để các nhóm yếu thế bị bỏ sót.

Song song với việc mở rộng diện bao phủ, BHXH TP Hải Phòng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa lâu dài của việc tham gia BHXH, BHYT, coi đây là giải pháp bền vững giúp phòng ngừa rủi ro, ổn định cuộc sống.

Qua đó, Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn khẳng định trách nhiệm, sự đồng hành của ngành BHXH TP Hải Phòng cùng cộng đồng trong xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.