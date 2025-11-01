Vẻ đẹp mê hoặc của ‘làng du lịch tốt nhất thế giới’ nơi cực Bắc Việt Nam

Không chỉ mang lại sinh kế mới, du lịch cộng đồng còn giúp người dân Lô Lô Chải ý thức hơn trong việc gìn giữ văn hóa. Những điệu nhảy, bài hát cổ được phục dựng; các lễ hội truyền thống được tổ chức ngay tại sân nhà văn hóa - nơi vừa là điểm sinh hoạt cộng đồng, vừa là chỗ giao lưu với du khách.