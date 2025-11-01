Vẻ đẹp mê hoặc của ‘làng du lịch tốt nhất thế giới’ nơi cực Bắc Việt Nam

Ẩn mình dưới chân cột cờ Lũng Cú - biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) hiện lên bình yên như một bức tranh giữa vùng cao nguyên đá.
Ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển, ngôi làng nhỏ của người Lô Lô vừa được Tổ chức Du lịch Thế giới (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025”, mang lại niềm tự hào lớn không chỉ cho người dân địa phương mà cho cả du lịch Việt Nam.
Cách phường Hà Giang hơn 150 km, Lô Lô Chải có khoảng 120 hộ dân sinh sống, trong đó hơn nửa tham gia làm du lịch cộng đồng.
Từ khi mở cửa đón khách năm 2011, ngôi làng nhỏ nơi cực Bắc của tổ quốc ngày càng thay da đổi thịt, nhưng vẫn giữ được vẻ nguyên sơ đặc trưng.
Dưới tán cây đào, cây lê, những ngôi nhà trình tường vàng đất nối nhau giữa lối đá quanh co, tạo nên khung cảnh vừa mộc mạc vừa nên thơ.
Hầu hết các homestay trong thôn được cải tạo từ những ngôi nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm, vẫn giữ nguyên cấu trúc truyền thống của người Lô Lô.
Mỗi ngôi nhà đều có khu sinh hoạt chung, bếp lửa ấm cúng, góc trưng bày những vật dụng xưa như cối giã gạo, khung cửi, trang phục thổ cẩm. Giữa không gian ấy, du khách dễ dàng cảm nhận được nét văn hóa đặc sắc và sự hiếu khách của người dân bản địa.
“Trước kia, chúng tôi chỉ trồng ngô và nấu rượu. Từ khi khách du lịch đến nhiều, tôi học cách làm dịch vụ, dọn nhà sạch sẽ, nấu món ăn truyền thống. Thu nhập ổn định hơn, con cháu cũng có việc làm ngay tại quê hương”, chủ một homestay trong thôn Lô Lô Chải vui vẻ chia sẻ.
Không chỉ mang lại sinh kế mới, du lịch cộng đồng còn giúp người dân Lô Lô Chải ý thức hơn trong việc gìn giữ văn hóa. Những điệu nhảy, bài hát cổ được phục dựng; các lễ hội truyền thống được tổ chức ngay tại sân nhà văn hóa - nơi vừa là điểm sinh hoạt cộng đồng, vừa là chỗ giao lưu với du khách.
“Chúng tôi làm du lịch nhưng vẫn giữ nếp sống cũ. Cái quý nhất là du khách đến không chỉ ngắm cảnh mà còn hiểu thêm về văn hóa người Lô Lô”, một người dân ở thôn Lô Lô Chải nói.
Giữa vùng cao nguyên đá hùng vĩ, Lô Lô Chải hôm nay không chỉ là một điểm đến nổi tiếng, mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch bền vững.
Vẻ đẹp thơ mộng, hiền hòa của ngôi làng nơi cực Bắc vẫn đang ngày ngày níu chân, mời gọi du khách.
Bình luận