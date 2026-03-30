Bé trai 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Bắc Ninh

Ngày 30/3, UBND xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh phát thông báo tìm người thân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân tại thôn Trại Thập.

Khoảng 9h55 ngày 29/3, Công an xã Đèo Gia nhận được tin báo từ Ban quản lý thôn Trại Thập về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà anh Đường Văn Tý.

Bé trai 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Bắc Ninh.

Ngay sau đó, Công an xã phối hợp với UBND xã và Trạm Y tế xã Đèo Gia nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc.

Qua ghi nhận ban đầu, trẻ bị bỏ rơi là bé trai, khoảng 7 ngày tuổi, được đặt trong một chiếc giỏ màu trắng. Tại thời điểm phát hiện, sức khỏe của bé ổn định, tỉnh táo, không có dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh cháu bé có bức thư với nội dung: "Bé sinh ngày 23103/2026. Vì cháu còn nhỏ, đang là sinh viên không đủ khả năng để nuôi bé, cháu mong ai nhặt được bé giúp cháu nuôi bé cho nên người".

Bức thư người mẹ để lại.

Cháu bé đang được UBND xã và Trạm Y tế xã Đèo Gia tạm thời chăm sóc, trong thời gian thông báo tìm cha mẹ, người thân.

UBND xã Đèo Gia đề nghị ai là thân nhân của cháu bé liên hệ UBND xã để làm thủ tục nhận lại trẻ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày 30/3 đến hết ngày 6/4, nếu không có người thân đến nhận hoặc không có thông tin về thân nhân của cháu, UBND xã sẽ giải quyết theo quy định.