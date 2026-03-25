Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Nghệ An

Ngày 25/3, UBND xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, địa phương vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 22/3, anh L.V.Đ. (trú xã Hưng Nguyên) tỉnh giấc khi nghe tiếng xe máy dừng trước cổng nhà. Ít phút sau, chiếc xe rời đi, anh Đ. nghe thấy tiếng trẻ khóc nên ra kiểm tra.

Một bé sơ sinh bị bỏ rơi. (Ảnh minh họa)

Tại khu vực dưới gốc xoài trước cổng, anh phát hiện một bé trai khoảng 4 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, được đặt trong giỏ nhựa. Bên trong giỏ có kèm 2 bộ quần áo sơ sinh, một bình sữa, 500.000 đồng tiền mặt và một mảnh giấy để lại với nội dung xin lỗi, cho biết không có khả năng nuôi dưỡng và mong người nhặt được cưu mang cháu bé.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Nguyên đã có mặt, lập biên bản ghi nhận sự việc. Cháu bé sau đó được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, hiện trong tình trạng ổn định.

Chính quyền địa phương tạm thời giao cháu bé cho gia đình anh Đ. chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ xác minh và tìm người thân.

UBND xã Hưng Nguyên thông báo, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày phát đi thông báo, nếu không có người thân đến nhận, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các thủ tục liên quan đối với trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật.