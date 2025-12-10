Bé trai sơ sinh nặng 3,3kg bị bỏ rơi ở Huế

(VTC News) -

UBND phường Phong Thái (TP Huế) vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước niệm phật đường Hiền Lương.

Khoảng 19h30 ngày 8/12, bà Hoàng Thị Ngọc A. phát hiện bé trai sơ sinh nằm trong một giỏ nhựa màu xanh, kèm quần áo trẻ em, không có thông tin về cha mẹ hoặc người thân. Bé được đặt trước khuôn viên niệm Phật đường Hiền Lương, phường Phong Thái.

Cháu bé hiện đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại niệm phật đường Hiền Lương (phường Phong Thái)

Qua kiểm tra ban đầu, bé nặng khoảng 3,3 kg, ước chừng mới sinh được 3 ngày, có hai xoáy trên đỉnh đầu. Thời điểm phát hiện, sức khỏe bé ổn định, chưa ghi nhận dị tật ở tứ chi. Do còn quá nhỏ, bé đang được tạm chăm sóc tại niệm Phật đường Hiền Lương.

UBND phường Phong Thái đề nghị ai là thân nhân của bé liên hệ theo địa chỉ tổ dân phố Bồ Điền, phường Phong Thái hoặc số điện thoại 0981.168.779 (bà Nguyễn Thị Minh Hải) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

UBND phường Phong Thái niêm yết thông báo tìm người thân trong 7 ngày liên tục, từ 9 đến 15/12. Quá thời hạn trên, nếu không có thông tin cha mẹ, phường sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Trước đó gần 4 tháng, UBND xã Vinh Lộc (TP Huế) cũng từng phát thông báo tìm thân nhân một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà dân trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 2h30 ngày 21/8, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Nguyễn Xuân Thanh và bà Nguyễn Thị Vân (thôn Hiền Hoà 2, xã Vinh Lộc). Thời điểm phát hiện, bé khoảng 14 ngày tuổi, nặng 3kg, chưa rụng rốn, mặc áo vàng, mang tất tay và quấn khăn màu cam. Cạnh cháu bé có một giỏ nhựa màu xanh lam, bên trong có khăn giấy, bỉm, quần áo và bình sữa.

Trong thời gian chờ lực lượng chức năng thông báo tìm người thân, cháu bé được UBND xã Vinh Lộc tạm giao cho vợ chồng ông Hà Văn Lâm và bà Lê Thị Nở (thôn Hiền Hoà 2) chăm sóc, nuôi dưỡng.