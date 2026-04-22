Bắt khẩn cấp kẻ dùng axit pha chế gần 1.000 lít dấm giả tuồn ra thị trường

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, khởi tố bị can, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thanh Tuấn (sinh năm 1985, trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Thị Dung (mẹ của Tuấn).

Trước đó, trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng tại tổ 6, khu Tân Lập 3, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh do ông Phạm Văn Cương làm Giám đốc, chuyên kinh doanh hàng hóa tiêu dùng như bánh kẹo, muối, mắm... nhưng sản phẩm “dấm nếp ủ men từ gạo” có số lượng đặc biệt lớn, không phù hợp với quy trình sản xuất truyền thống.

Cơ quan công an kiểm tra cơ sở sản xuất dấm tại Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng.

Cụ thể, ngày 19/3, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất dấm của Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng, phát hiện Phạm Thanh Tuấn đang thực hiện hành vi sử dụng hóa chất Axit Acetic pha loãng với nước máy (theo tỷ lệ 6 lít axit/200 lít nước) để sản xuất “dấm nếp ủ men từ gạo” thay vì sản xuất bằng phương pháp lên men tự nhiên.

Tại nơi sản xuất, cơ quan công an thu giữ 1.794 chai nhựa dán mác “dấm nếp ủ men từ gạo” (loại 450ml/chai) tương đương 807,3 lít, 2 can nhựa dung tích 30 lít chứa Axit Acetic cùng nhiều thiết bị, tem mác phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tuấn.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định bà Vũ Thị Dung (mẹ đẻ của Phạm Thanh Tuấn) là người thành lập Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng, bà Dung là người mua trang thiết bị, thực hiện hành vi sử dụng hóa chất Axit Acetic pha với nước lã để sản xuất “dấm” gắn mác “dấm nếp ủ men từ gạo” từ năm 2018, đến tháng 9/2025 thì dừng sản xuất.

Khi Phạm Thanh Tuấn thực hiện hành vi sử dụng Axit Acetic để sản xuất hàng “dấm nếp ủ men từ gạo”, bà Dung đã tiếp tay cho con trai để bán số lượng dấm giả ra ngoài thị trường nhằm mục đích thu lời.

Tang vật 2 can nhựa chứa axit acetic được phát hiện tại cơ sở sản xuất dấm tại Công ty TNHH MTV Tuấn Hằng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, việc dùng axit pha chế làm dấm giả có thể gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha Axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép. Trường hợp không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, số lượng dấm giả này được đưa ra thị trường sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.