Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ra lệnh bắt khẩn cấp Trương Sỹ Toàn (SN 1969, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long), liên quan đến vụ án hơn 130 tấn thịt lợn nhiệm bệnh tả lợn Châu Phi, được tuồn vào nhà máy sản xuất Đồ hộp Hạ Long.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

Cùng bị bắt còn có Phạm Thị Thúy Lan (1980, Phó Trường phòng Quản lý chất lượng); Bùi Thị Thoan (SN 1979, nhân viên viên, là người được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất).

Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, là nhân viên làm việc tại bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng, có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào đối với thịt lợn tươi.).

Các lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Phòng phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, TP Hải Phòng) đang vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các Công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lây trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với vi rút Dịch tà lợn Châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Đồ hộp Hạ Long (Hải Phòng), Công an Thành phố đã niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Đến ngày 12/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

5 trong số 9 bị can đã bị Công an TP Hải Phòng khởi tố vào tháng 12/2025.

Ngày 24/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố khởi tố 9 bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi, theo khoản 4 Điều 317 BLHS.

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, ở phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, ở phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, ở xã Mỹ Hào, Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, ở xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, ở xã Thần Khê, Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, ở xã Bắc Tiên Hưng, Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, ở xã Hà Nam, Hải Phòng).