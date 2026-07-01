Bắt giam ông chủ chuỗi Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam (trụ sở chính 485-487 Bạch Đằng, phường Gia Định, TP.HCM) trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác.

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Ngọc Tiên Trung về cả hai tội danh nêu trên; Thái Hữu Văn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đàm Thị Bích Hằng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phòng khám nha khoa Đại Nam ở đường Lê Văn Duyệt, phường Gia Định, TP.HCM (Ảnh: Vietnamnet)

Các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Hồ Ngọc Tiên Trung (SN 1972) lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín; chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản để khách hàng tin tưởng thanh toán.

Sau đó, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn (SN 1998) và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, giá thành thấp để chế tác thay thế loại phôi đã cam kết, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.

Ngoài ra, Hồ Ngọc Tiên Trung còn lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt; trong đó doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng (SN 1974) và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống các phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4 - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, xã Tam Hưng, TP Hà Nội) hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, TP Đà Nẵng và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Gia Lai để giải quyết theo quy định của pháp luật (liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đắc Lực, SĐT: 0983432866 để được hướng dẫn, giải quyết).