Chủ cơ sở nha khoa ở TP.HCM dùng gậy sắt tấn công khách hàng, Bộ Y tế vào cuộc

(VTC News) -

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, địa chỉ trên đường Trần Thị Nghĩ, phường Hạnh Thông, TP.HCM (khu vực quận Gò Vấp cũ).

Sở Y tế TP.HCM cần kiểm tra toàn diện hoạt động khám, chữa bệnh tại nha khoa Tuyết Chinh, đặc biệt đánh giá chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của nhân viên tại đây. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm và báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước 15/9.

Hình ảnh nha sĩ hành hung chị Tiền Thảo được chụp lại.

Theo phản ánh, ngày 3/9, chị Tiền Thảo (31 tuổi) cùng bạn đến phòng khám Tuyết Chinh để làm rõ tình trạng đau nhức và nghi ngờ hư xương sau khi tháo niềng răng tại đây. Trong quá trình trao đổi, giữa chị và bác sĩ tên Chinh – chủ phòng khám – mâu thuẫn.

Chị Thảo nói khi đang ngồi chờ, nữ nha sĩ bất ngờ dùng thanh sắt đánh, bóp cổ và chửi bới chị. Người này sau đó còn lấy điện thoại và kính mắt trị giá khoảng 20 triệu đồng của chị rồi đập vỡ ngay tại chỗ. Toàn bộ sự việc được người bạn đi cùng ghi hình lại.

Trước đó, chị từng chi 22 triệu đồng để niềng răng tại phòng khám từ năm 2021. Sau khi tháo niềng vào tháng 8/2025, chị bị đau dữ dội và được cơ sở y tế khác chẩn đoán hư xương. Khi quay lại phòng khám để yêu cầu làm rõ.

Ngày 8/9, nạn nhân nộp đơn tố cáo vụ việc lên cơ quan công an và đang điều trị chấn thương vùng cổ tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.