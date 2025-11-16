Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt vì tham ô, nhận hối lộ

(VTC News) -

Theo Global Times, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố lệnh bắt giữ ông Thích Vĩnh Tín (Shi Yongxin) với các cáo buộc tham ô, lạm dụng công quỹ và nhận hối lộ. Thích Vĩnh Tín từng là trụ trì Thiếu Lâm Tự - ngôi chùa nổi tiếng trong văn hóa, lịch sử Trung Quốc - và phạm tội trong thời gian giữ chức vụ này.

Theo chỉ định của Sở Công an tỉnh Hà Nam, Cục Công an thành phố Tân Hương là đơn vị phụ trách điều tra vụ án. Sau quá trình xác minh, cơ quan này đđề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tân Hương phê chuẩn lệnh bắt, và yêu cầu đã được chấp thuận. Cơ quan tố tụng cho biết các tội danh bị điều tra gồm tham ô trong khi thi hành nhiệm vụ, sử dụng công quỹ sai mục đích và nhận hối lộ bởi nhân sự không thuộc khu vực nhà nước.

Hòa thượng Thích Vĩnh Tín từng là trụ trì Thiếu Lâm Tự.

Vụ bê bối của Thích Vĩnh Tín gây chấn động trong giới Phật giáo Trung Quốc. Ngày 27/7, Thiếu Lâm Tự ra thông báo xác nhận ông bị điều tra vì tham ô tài sản chùa, sử dụng sai quỹ dự án và duy trì quan hệ không phù hợp với nhiều phụ nữ, trong đó có con ngoài giá thú. Một ngày sau, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc tuyên bố thu hồi chứng nhận thụ giới của ông – giấy tờ công nhận tư cách tu sĩ trong tăng đoàn.

Sinh năm 1965, Thích Vĩnh Tín xuất gia năm 1981 và trở thành trụ trì thứ 30 của Thiếu Lâm Tự từ năm 1999. Dưới thời ông, ngôi chùa cổ được mở rộng tầm ảnh hưởng trên toàn cầu, trở thành biểu tượng của Thiền tông và võ thuật Trung Hoa với hàng triệu du khách mỗi năm. Tuy nhiên, ông cũng nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến thương mại hóa tôn giáo và sở hữu khối tài sản lớn.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, vụ án hiện đang trong quá trình điều tra, và Viện Kiểm sát Tân Hương sẽ tiếp tục giám sát để truy tố theo quy định pháp luật. Đây được xem là vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Phật giáo Trung Quốc, liên quan trực tiếp đến biểu tượng tôn giáo được xem là “cái nôi của Thiền phái Thiếu Lâm”.

Thích Vĩnh Tín từng biến Thiếu Lâm Tự thành "cỗ máy" kinh doanh.

Thích Vĩnh Tín là ai?

Thích Vĩnh Tín, tên tục Lưu Ứng Thành, sinh năm 1965, quê Phù Dương, An Huy (Trung Quốc). Theo trang web chính thức của Thiếu Lâm Tự, ông đến chùa năm 1981, bái Thích Hành Chính, phương trượng đời thứ 29, làm sư phụ.

Năm 1987, sau khi Hành Chính viên tịch, ông kế thừa y bát, đảm nhận vị trí Giám đốc Ban quản lý Thiếu Lâm Tự, quản lý toàn bộ công việc chùa. Năm 1999, ông được phong làm phương trượng Thiếu Lâm Tự. Từ tháng 7/1998 đến nay, ông là Chủ tịch Hội Phật giáo tỉnh Hà Nam. Từ tháng 9/2002 đến nay, ông là Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc.

Thích Vĩnh Tín, trụ trì đời thứ 30 của Thiếu Lâm Tự, được mệnh danh là “hòa thượng tinh anh” hay “CEO Thiếu Lâm Tự” vì đã đưa ngôi chùa nổi tiếng này bước vào thời kỳ thương mại hóa toàn diện. Theo HK01, từ khi tiếp quản, ông hệ thống hóa nguồn tài nguyên văn hóa, chỉnh lý bí kíp võ thuật, thành lập Hội Nghiên cứu Quyền pháp Thiếu Lâm, phát triển sản phẩm văn hóa như thư pháp, thơ thiền, biến Thiếu Lâm Tự thành thương hiệu văn hóa lớn.

Ông thành lập Công ty TNHH Phát triển Thực nghiệp Thiếu Lâm Tự Hà Nam (1998), kinh doanh trà thiền, bánh chay, sau đó mở rộng sang xuất bản sách, thành lập các công ty như Thiếu Lâm Hoan Hỷ Địa, khai trương cửa hàng Taobao bán đồ Phật giáo, dụng cụ võ thuật, hợp tác phát triển game, âm nhạc và thậm chí “khai quang” số điện thoại để đấu giá.

Đến năm 2022, Thiếu Lâm Tự đăng ký 706 thương hiệu, đầu tư 16 công ty với tổng vốn gần 80 triệu NDT, trong đó 7 công ty vẫn hoạt động.