Thầy hiệu trưởng ở Cà Mau bị cáo buộc 'tham ô 10,7 triệu đồng' được tại ngoại

(VTC News) -

Ngày 16/8, Viện trưởng VKSND Khu vực 5 - VKSND tỉnh Cà Mau ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, khi thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lãnh đối với thầy Trần Văn Tâm - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, tỉnh Cà Mau.

Quyết định này căn cứ theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau và qua xem xét bị can Trần Văn Tâm đã nộp khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt, gia đình có đơn xin bảo lãnh.

Trường Tam Giang Tây nơi ông Tâm công tác trước khi bị khởi tố. (Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL)

Theo Viện kiểm sát: "Bị can Trần Văn Tâm đã nộp khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt; bị can có thân nhân tốt; địa chỉ rõ ràng; gia đình có đơn xin bảo lãnh và không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam".

Ông Trần Văn Tâm bị tạm giam từ 15/8/2024, với cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng trong quá trình tự mua vật liệu để làm các thiết bị cho trường.

Hồ sơ vụ án thể hiện trong năm học 2022 - 2023, Trường THCS Tam Giang Tây có nhu cầu mua sắm, sửa chữa một số trang thiết bị để phục vụ công tác dạy và học, là kệ đựng hồ sơ, kệ để tivi. Ông là Trần Văn Tâm Hiệu trưởng, đã họp Hội đồng sư phạm và thống nhất mua sắm thiết bị.

Vì là người có tay nghề hàn, nên thay vì mua, ông Trần Văn Tâm đã nhận làm, bằng việc mua sắm nguyên vật liệu và thuê thêm người phụ giúp, để đóng các kệ hồ sơ, kệ tivi.

Cuối năm 2022, đầu năm 2023, ông đã tự làm ra ghế thang kẽm, 2 kệ để tivi. Các sản phẩm này đều được nhà trường sử dụng, phục vụ trực tiếp cho hoạt động chung.

Khi quyết toán, vì các sản phẩm do ông Tâm làm ra không có hợp đồng mua bán, không có hoá đơn đầu vào, nên không thể làm thủ tục chi trả theo quy định của nhà nước.

Để hợp thức hóa chi phí cho công sức và vật tư mình đã bỏ ra, ông Tâm liên hệ với các doanh nghiệp bên ngoài để mua hoá đơn, ghi khống nội dung mua bán.

Kệ đựng dụng cụ ông Tâm tự làm đang được sử dụng tại trường. (Ảnh: Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL)

Theo kết quả điều tra, ngày 29/12/2022, ông Tâm duyệt chi 11 triệu đồng theo hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp. Trong số tiền này, doanh nghiệp đã tính luôn phần tiền 5,5 triệu đồng nợ vật tư cá nhân của ông Tâm trước đây.

Khoảng 10 ngày sau, ông Tâm lấy tiền cá nhân trả lại hơn 1,2 triệu đồng cho doanh nghiệp. Công an xác định ông Tâm chiếm đoạt gần 4,3 triệu đồng.

Cùng ngày 29/12/2022, ông Tâm cũng duyệt chi mua ghế thang kẽm hơn 1,8 triệu đồng. Số tiền này ông cũng liên hệ doanh nghiệp mua hóa đơn. Cơ quan điều tra xác định ông Tâm chiếm đoạt hơn 6,1 triệu đồng rồi chi hơn 2,3 triệu đồng mua sơn sửa bồn hoa - tức chiếm đoạt hơn 3,8 triệu đồng còn lại.

Đến ngày 15/3/2023, ông tiếp tục duyệt chi 2 chứng từ với tổng số tiền 6,9 triệu đồng làm hai kệ tivi. Trước đó, ông đã đến 2 công ty khác để mua hóa đơn, kế toán trường làm thủ tục thanh toán dựa theo đó.

Tòa sơ thẩm xác định số tiền thực tế ông Tâm chi trả cho việc mua vật tư và công sức lao động thấp hơn nhiều so với số tiền ghi trên hoá đơn ông đã được thanh toán. Phần chênh lệch được cho là tiền ông Tâm chiếm đoạt, bị tính toán là 10,708 triệu đồng.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 17/2, TAND huyện Ngọc Hiển (trước đây) tuyên phạt ông Trần Văn Tâm 7 năm tù về tội tham ô tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm sau khi mãn hạn tù, và buộc tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 10,708 triệu đồng.

Sau khi tuyên án sơ thẩm, ông Tâm kháng cáo.

Ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa phúc thẩm. Tại phiên sơ thẩm, ông Tâm thừa nhận việc dùng hóa đơn khống là sai pháp luật, nhưng khẳng định mình không có ý định tham ô.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định ông Tâm có mua vật tư để làm thiết bị. Trong khi việc quy kết tham ô chỉ căn cứ lời khai thừa nhận sử dụng hóa đơn không có hàng hóa thật, là chưa đủ cơ sở và thiếu thuyết phục.

Tòa yêu cầu phải định giá toàn bộ sản phẩm ông Tâm đã làm, đối chiếu với số tiền nhà trường chi ra, bao gồm cả vật tư và công thợ. Ngoài ra, nhiều vật dụng chưa được định giá, chưa mời đại diện nhà trường tham gia tố tụng, cũng như chưa xác minh thiệt hại thực tế và mục đích sử dụng khoản tiền bị cho là chiếm đoạt.

Tòa phúc thẩm đã tuyên huỷ bản án sơ thẩm với ông Trần Văn Tâm phạm tội tham ô tài sản với số tiền 10,7 triệu đồng, trả hồ sơ để điều tra lại.