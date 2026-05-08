Điều tra vụ tài xế xe ôm bị tố uy hiếp, ép trả 700.000 đồng cuốc xe 10km

Ngày 8/5, Công an xã Thiên Lộc (Hà Nội) điều tra vụ việc tài xế xe ôm bị tố "chặt chém" 700.000 đồng cuốc xe từ bến xe Mỹ Đình về Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thậm chí còn dùng hung khí uy hiếp nạn nhân.

"Ngay trong đêm 7/5, Công an xã Thiên Lộc đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ đối tượng liên quan. Đơn vị sẽ thông tin khi có kết quả điều tra", đại diện Công an xã Thiên Lộc cho biết thêm.

Tài xế xe ôm bị tố có hành vi đe doạ hành khách.

Trước đó, tối 7/5, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cuộc mâu thuẫn giữa tài xế xe ôm và hành khách. Người đăng tải video cho biết, vợ chồng đi từ Bắc Ninh sang bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về Lai Châu nhưng bị một số xe ôm ngăn cản vào bến, sau đó chở đến địa điểm đón trả khách gần Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Sau đó, tài xế xe ôm yêu cầu trả 700.000 đồng tiền xe. Khi nạn nhân phản ứng vì cho rằng giá quá cao, người này đã rút vật nhọn đe dọa và cầm tiền rời đi.

Ngay sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, dư luận bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế xe ôm. Quãng đường từ bến xe Mỹ Đình ra Khu công nghiệp Bắc Thăng Long chỉ khoảng 10km. Dư luận cho rằng nếu tài xế thu tiền với giá 700.000 đồng là quá đắt.

Nhiều ý kiến mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra danh tính tài xế xe ôm và có biện pháp răn đe, đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.