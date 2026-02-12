Báo cáo kết quả đàm phán với Nga về dự án xây Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

(VTC News) -

Chiều 12/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả cụ thể trong việc xúc tiến dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Trong đó, cơ bản hoàn thành công tác xây dựng thể chế; triển khai một số công việc về giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực, đã hoàn thành việc đàm phán với phía Nga và thống nhất dự thảo hiệp định liên chính phủ hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Kết luận phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh, việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là yêu cầu cấp thiết và là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, gắn với yêu cầu về chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, thân thiện môi trường. Do đó, phải tập trung, đẩy mạnh phát triển các nguồn điện, trong đó có điện hạt nhân.

"Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân là dự án trọng điểm quốc gia, mang tầm chiến lược với tầm nhìn trăm năm, vì vậy phải triển khai các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm nhất; nội dung nào vượt thẩm quyền, còn vướng mắc thì báo cáo cụ thể lên cấp có thẩm quyền", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu trong vòng 2 ngày tới, các bộ, ngành liên quan dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phải khẩn trương hoàn thiện báo cáo của Đảng ủy Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về kết quả đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với phía Nga và tình hình triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương tiến hành những phần việc có thể triển khai ngay theo thẩm quyền liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân với nguyên tắc cuộc sống của người dân ở nơi mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong quá trình trao đổi với các đối tác về triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

"Các bộ, ngành, địa phương triển khai công việc tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa; các báo cáo trình các cấp có thẩm quyền phải trên tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", Thủ tướng yêu cầu.