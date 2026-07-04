Bão số 1 đi vào bờ biển Móng Cái, gió giật mạnh duy trì đến khi nào?

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 19h30 ngày 4/7, bão số 1 Maysak đi vào khu vực bờ biển Móng Cái, Quảng Ninh, cường độ mạnh cấp 8-9, giật 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

“Đây là thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền. Gió mạnh còn duy trì đến khoảng sau 23h. Đêm nay đến sáng mai 5/7, khu vực Đông Bắc mà trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp.

Cảnh báo nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng núi trong đêm nay và ngày mai”, cơ quan khí tượng nhận định.

Bản đồ vệ tinh bão số 1 lúc 20h ngày 4/7. (Nguồn: NCHMF)

Đến 7h ngày 5/7, bão số 1 trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cấp 6, giật cấp 8.

Lúc 19h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Nhận định chi tiết về đợt mưa lớn, cơ quan khí tượng cho hay, từ nay đến hết 5/7, Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ trên 150mm. Trong đó, khu Đông Bắc Bắc Bộ lượng mưa dao động 150-250mm, có nơi trên 400mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Ngoài ra, đêm 4/7, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-35mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 80mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 5/7, mưa lớn diện rộng trên khu vực Đông Bắc Bộ khả năng kết thúc.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.