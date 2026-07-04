Bão số 1 cường độ mạnh thêm, đang tiến về đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, lúc 12h ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 Maysak cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 50km về phía Đông Bắc, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 110km về phía Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Như vậy, so với cường độ cấp 8-9 duy trì trong 1 ngày qua, bão số 1 xu hướng mạnh thêm.

Trong 3 giờ tới, bão số 1 Maysak di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

“Bão số 1 đang tiến về đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh. Trạm quan trắc khí tượng thủy văn Cô Tô đã ghi nhận gió cấp 8, giật cấp 9. Khí áp tại trạm đang giảm mạnh”, cơ quan khí tượng thông tin.

Ảnh chụp vệ tinh cơn bão số 1 Maysak lúc 12h ngày 4/7. (Nguồn: NCHMF)

Đến 22h ngày 4/7, bão số 1 Maysak trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Lúc 10h ngày 5/7, bão số 1 trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 8.

22h ngày cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đổi hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện nay, mực nước trên các sông ở Bắc Bộ có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Từ hôm nay (4/7) đến ngày 7/7, trên các sông ở Đông Bắc Bộ có thể xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, các sông ở Bắc Ninh khả năng lên mức BĐ1- BĐ2, có sông trên BĐ2; các sông ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng nguy cơ lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình ở mức dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc đồng bằng Bắc Bộ; lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ.