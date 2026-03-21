Defender 90 màu hồng 'độc lạ' lên sàn, giá bán gây tò mò

Một chiếc Land Rover Defender 90 đời 1999 bản độ màu hồng đang gây chú ý khi chuẩn bị được đưa lên sàn đấu giá tại Palm Beach (Mỹ) theo hình thức không giá sàn, đồng nghĩa xe sẽ được bán cho người trả giá cao nhất, bất kể mức giá cuối cùng.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức, chiếc xe đã trải qua quá trình phục chế toàn diện theo dạng "frame-off" kéo dài 13 tháng. Theo đó, khung gầm và hệ thống treo được làm mới nhằm đảm bảo khả năng vận hành tương xứng với diện mạo bên ngoài, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thẩm mỹ.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ diesel TDI dung tích 2.5L, cấu hình 5 xi-lanh thẳng hàng, kết hợp hộp số tự động 4 cấp. Đây là cấu hình quen thuộc trên Defender, được đánh giá cao về độ bền và khả năng vận hành đa địa hình.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở thiết kế ngoại thất với lớp sơn màu hồng nổi bật, đi kèm cấu hình mui mềm mang phong cách mở. Bộ mâm hợp kim được tùy chỉnh với hai tông màu hồng - trắng, tạo sự đồng bộ tổng thể. So với hình ảnh truyền thống của Defender vốn gắn với địa hình khắc nghiệt, bản độ này mang phong cách thiên về trình diễn và cá tính.

Khoang nội thất tiếp tục sử dụng tông màu hồng - trắng, với ghế bọc da hoàn thiện thủ công. Xe được trang bị hệ thống giải trí màn hình cảm ứng, hỗ trợ Bluetooth và Apple CarPlay, bổ sung các tiện nghi hiện đại cho một mẫu xe nền tảng cổ điển.

Việc đưa một mẫu xe độ độc bản lên đấu giá mà không đặt giá sàn được đánh giá là bước đi tiềm ẩn rủi ro. Trên thị trường, các mẫu xe cá nhân hóa cao thường có mức giá dao động lớn, phụ thuộc nhiều vào thị hiếu người mua tại thời điểm giao dịch. Tuy nhiên, yếu tố độc bản, thời gian phục chế kéo dài và mức độ hoàn thiện chi tiết có thể tạo lợi thế trong quá trình trả giá.

Sự xuất hiện của chiếc Defender này cũng phần nào phản ánh xu hướng cá nhân hóa ngày càng rõ nét trong giới chơi xe, khi người dùng không còn bó buộc vào các tiêu chuẩn nguyên bản mà đề cao yếu tố khác biệt và dấu ấn cá nhân.