(VTC News) -

Đã bao giờ bạn tự tin đến mức vừa đọc xong câu hỏi đã chốt ngay đáp án? Nếu có, hãy cẩn thận với câu đố này.

“Cái gì nhìn thấy mà không chạm được?”. Câu hỏi ngắn gọn, đọc chưa hết một hơi. Thế nhưng càng cố suy nghĩ, đáp án lại càng trở nên mơ hồ. Người trả lời theo bản năng, người suy luận đủ hướng, nhưng cuối cùng vẫn phải lắc đầu.

Biết đâu lần này bạn sẽ là ngoại lệ. Hãy thử tự mình tìm lời giải trước khi xem đáp án. Chỉ cần một ý tưởng khác đi, bạn có thể sẽ hiểu vì sao câu đố này khiến nhiều người “đứng hình” đến vậy.

Cái gì nhìn thấy mà không chạm được (Ảnh minh họa )

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.