Bài hát Việt bất ngờ gây sốt toàn cầu

Bài hát Ai đưa em về được ca sĩ TIA Hải Châu phát hành từ cách đây 6 năm. Tưởng chừng đã hoàn toàn bị bỏ quên thì mới đây ca khúc bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội. MV Ai đưa em về cũng leo lên hạng 28 trong mục Video nhạc hàng đầu của YouTube.

Trên nền tảng video ngắn TikTok, có hàng triệu video sử dụng nhạc nền này. Một lần nữa, ngôn ngữ và âm nhạc Việt đang lan tỏa ở khắp nơi.

Bài hát Việt gây sốt

Ai đưa em về hiện xuất hiện dày đặc trên nền tảng video ngắn và tạo nên làn sóng chia sẻ mới trong cộng đồng người dùng. Ai đưa em về lặp lại công thức thành công của cơn sốt See tình năm nào. Từ một ca khúc “cũ” Ai đưa em về bất ngờ bùng nổ trở lại nhờ bản remix của Cukak.

Sau đó, hàng loạt tài khoản TikTok, trong đó có nhóm nhạc ILLIT đến từ Hàn Quốc quay video có sử dụng đoạn nhạc nền Ai đưa em về phiên bản remix. Kèm theo video là các hashtag hoặc biểu đồ cho thấy mức độ “low cortisol” - "high cortisol" của người dùng. Trong đó, “low cortisol” phản ánh sự bình thản, thư giãn. Ngược lại, "high cortisol" chỉ mức độ căng thẳng cao.

Bài hát của TIA Hải Châu bất ngờ nổi tiếng sau 6 năm phát hành. (Ảnh: FBNV)

Ai đưa em về với đoạn nhạc “Take me back back home, đường về cũng chẳng có xa...” được sử dụng trên nhiều nội dung khác nhau, từ video nhảy tới video ghi lại đời sống thường ngày, ăn uống, thư giãn… của người dùng mạng. Trong đó, video của ILLIT đã đạt hơn 3,6 triệu lượt xem sau 3 ngày đăng tải.

Sự nổi tiếng của bản remix cũng giúp bản gốc được chú ý trở lại. Ở phần bình luận dưới MV do TIA Hải Châu đăng tải cách đây 6 năm, nhiều bình luận bằng tiếng nước ngoài xuất hiện. Các tài khoản thừa nhận họ biết đến ca khúc và yêu thích nó sau trào lưu “low cortisol”.

Nhờ cấu trúc giai điệu dễ nhớ, đoạn hook bắt tai, câu từ đơn giản, bình dị, tạo cảm giác thư thái, bình yên cho người nghe, ca khúc nhanh chóng được yêu thích.

Từ một bài hát từng khá quen thuộc với nhóm khán giả yêu nhạc indie-pop, Ai đưa em về nay bước vào vòng đời mới khi tiếp cận thế hệ người nghe rộng lớn hơn. Hàng triệu video sử dụng cùng đoạn nhạc khiến ca khúc phủ sóng trong dòng chảy nội dung số, từ đó kéo theo nhu cầu tìm nghe bản gốc trên các nền tảng khác.

Bằng chứng là MV leo lên vị trí 28 trong mục Video nhạc thịnh hành trên YouTube. Trên Spotify, bài hát cũng lọt top 50 bài hát viral ở nhiều nơi như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia... Đây là diễn biến đáng chú ý với một sản phẩm không mới, thậm chí đã ra mắt cách đây 6 năm.

Trường hợp của Ai đưa em về tiếp tục cho thấy đời sống âm nhạc số đang thay đổi cách một ca khúc được tiếp nhận. Một bài hát được phát hành 6 năm vẫn có thể bùng nổ ở thị trường âm nhạc nếu bắt đúng cảm xúc của người nghe. Đây cũng là minh chứng cho thấy tuổi đời của một sản phẩm âm nhạc không còn bị giới hạn bởi thời điểm phát hành.

Ở góc độ rộng hơn, hiện tượng này phản ánh khả năng lan tỏa ngày càng mạnh của ngôn ngữ và âm nhạc Việt trong môi trường số. Khi một đoạn nhạc Việt xuất hiện trong hàng triệu video trên toàn thế giới, giá trị của ca khúc không chỉ nằm ở lượt nghe, mà còn ở việc góp phần phổ biến nhạc Việt tới khán giả quốc tế.

Chủ nhân ca khúc là ai?

Trả lời Tri Thức - Znews, TIA cho biết đây không phải lần đầu ca khúc Ai đưa em về được viral, nhưng với độ lan tỏa lần này là trên toàn thế giới, đặc biệt châu Á, cô rất bất ngờ.

TIA bày tỏ: “Tôi đang có nhiều dự tính nên muốn ‘ở ẩn’ một thời gian để tập trung tạo ra những tác phẩm mới. Tôi mong muốn mang một hình ảnh và âm thanh, câu chuyện hoàn toàn mới đến với khán giả. Nhưng sự nổi tiếng bất ngờ này khiến tôi không thể ‘ở ẩn’ được thêm mà cố gắng bắt nhịp với sự phổ biến ca khúc mang lại. Tôi thấy rất vui vì sau nhiều năm, khán giả đã đón nhận cái tên TIA rất đỗi tích cực và tôi mong muốn sẽ có dấu ấn mạnh mẽ hơn nữa”.

Thành công của bài hát mở ra cho TIA Hải Châu nhiều cơ hội mới. (Ảnh: FBNV)

TIA thừa nhận sự nổi tiếng của ca khúc này khiến cô choáng ngợp vì mang đến nhiều cơ hội.

“Có nhiều thay đổi mà tôi cho rằng đối với tôi nó khá choáng ngợp. Đã những lời mời hợp tác đến từ đơn vị, hãng đĩa các nơi nhưng tôi chưa tiện kể tên. Điều đó thể hiện sự tin tưởng của họ đối với cái tên TIA. Tôi rất hy vọng có nhiều cơ hội hơn để mang âm nhạc Việt Nam vươn ra quốc tế đúng với mơ ước của tôi khi mới bước vào nghề”, TIA tâm sự.

Khi được hỏi lý do bài hát bất ngờ nổi tiếng, TIA nhận định thời gian trước, đã có nhiều video sử dụng bản nhạc giúp ca khúc bắt đầu được chú ý. Đến đầu 2026, trend mang tên "Low cortisol" do các tài khoản gen Z Mỹ tạo ra giúp ca khúc càng bùng nổ. Các tài khoản nhảy trên nền nhạc remix của producer Cukak để giảm bớt trạng thái căng thẳng.

Nhìn lại 6 năm ca khúc ra mắt nhưng không được chú ý cũng như sự nghiệp âm nhạc có phần ảm đạm, TIA tâm sự cô không cảm thấy quá khó khăn. Lý do là cô có tình yêu và niềm đam mê rất lớn đối với âm nhạc. Do đó, chưa có sản phẩm âm nhạc quá phổ biến, cô vẫn viết nhạc, sáng tác và làm nhà sản xuất cho nghệ sĩ khác.

“Không xuất hiện nhiều nhưng nói chung tôi vẫn sống được với nghề bằng thực lực của chính mình. Tôi vẫn tâm niệm âm nhạc là không biên giới và không có tuổi nếu người nghệ sĩ đó đủ tài năng, đủ niềm tin. Và có lẽ điều này đã đúng khi hiện nay, Ai đưa em về được nhiều người trẻ ở mọi nơi cố gắng hát lại dù đó không phải tiếng mẹ đẻ của họ”, TIA cho biết.

Nữ ca sĩ nói thêm: “Tôi đã và đang tạo ra rất nhiều sản phẩm mới trong 3 năm trở lại đây. Có lẽ trước đó tôi chưa đủ tự tin để đưa nó ra ánh sáng nhưng bây giờ, việc Ai đưa em về được đón nhận, tôi có thêm động lực để hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình. Thế nhưng tôi sẽ không quá vội vã mà muốn chuẩn bị kỹ lưỡng để khi trở lại thật sự gây ấn tượng với khán giả”.

TIA tên thật Trần Hải Châu, sinh năm 1993, giành chiến thắng cuộc thi ca hát truyền hình Tôi là... người chiến thắng vào 2013. Sau đó, cô phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc, thiên về phong cách Hard rock, alternative rock và pop-ballad rock…