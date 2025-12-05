Nữ ca sĩ Việt hát 'Cô đôi thượng ngàn' ở Lào gây sốt, hút hàng triệu lượt xem

(VTC News) -

Ca sĩ An Thu An, thành viên Đoàn Văn công Quân khu 1, đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Lào và Việt Nam khi xuất hiện trong các hoạt động giao lưu giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang Lào nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975 – 2/12/2025).

Hình ảnh ca sĩ An Thu An hát gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội ở Lào.

Trong chuyến công tác, An Thu An có dịp biểu diễn nhiều tiết mục mang đậm màu sắc âm nhạc Việt Nam, góp phần động viên tinh thần các chiến sĩ Lào tham dự lễ diễu binh. Đặc biệt, phần trình diễn Cô đôi thượng ngàn gây ấn tượng mạnh với khán giả nước bạn nhờ giai điệu dân gian đặc trưng và phong thái biểu diễn tự tin, truyền cảm.

Những khoảnh khắc biểu diễn của An Thu An, được đồng đội và người dân Lào ghi lại, nhanh chóng lan tỏa trên Facebook và TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem. Bên cạnh loạt bình luận khen ngợi, sự xuất hiện của cô còn trở thành đề tài khi nhiều chàng trai Lào tìm đến trang cá nhân để ngỏ lời: “Bạn có muốn lấy chồng Lào không?”, tạo nên làn sóng tương tác hài hước và đầy thiện cảm trên mạng xã hội.

Ca sĩ An Thu An.

Chia sẻ về trải nghiệm đặc biệt này, An Thu An cho biết: “Tôi xúc động khi được mang âm nhạc Việt Nam đến với các chiến sĩ và nhân dân Lào. Không khí gần gũi, chân thành và sự đón nhận của mọi người khiến tôi cảm nhận rõ sự gắn kết giữa hai dân tộc”. Cô cũng vui vẻ nói thêm: “Những bình luận dễ thương của các bạn Lào, kể cả những câu hỏi… ‘lấy chồng Lào không’, khiến tôi vừa bật cười vừa cảm thấy rất quý mến”.

An Thu An tốt nghiệp thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội, từng đoạt Á quân Sao Mai 2022. Năm 2024, cô chính thức debut với MV Tứ thân do nhạc sĩ Phạm Việt Tuân sáng tác, Vũ Hồng Thắng đạo diễn và sản xuất. Sản phẩm gây chú ý nhờ hình ảnh chỉn chu, ý tưởng kịch bản rõ nét và đạt vị trí số 4 trên bảng xếp hạng iTunes Việt Nam, đánh dấu bước khởi đầu đáng ghi nhận trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.