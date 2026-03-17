Ca khúc về người lính gây sốt trong phim giờ vàng VTV

Không giới hạn là bộ phim đang được chú ý trên sóng giờ vàng VTV. Trong tập 25, phân cảnh Kiên (Steven Nguyễn) cùng đồng đội quây quần hát trong bữa tiệc chia tay trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất của tập phim.

Không có những tình tiết kịch tính hay lời thoại dài, chỉ bằng âm nhạc và không khí ấm áp của tình đồng đội, cảnh quay này đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả.

Phân đoạn Trung tá Kiên hát gây sốt trong "Không giới hạn".

Trong bầu không khí thân tình, hình ảnh người lính cầm cây đàn guitar hát vang ca khúc Tự hào màu áo lính thực sự chạm đến trái tim người xem. Ca từ như nói hộ tâm trạng của Kiên ở thời điểm anh chuẩn bị rời đơn vị: "Ngoài tình yêu em anh còn tình yêu nước/ Tiếp bước thế hệ đi trước để bảo vệ non nước/ Em hãy vững lòng anh có hy vọng Anh sớm quay về dẫu cách trở núi sâu". Chính sự tương đồng giữa hoàn cảnh nhân vật và nội dung bài hát đã khiến phân cảnh trở nên tự nhiên và đầy cảm xúc.

Sau khi tập phim lên sóng, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước khả năng đàn hát của Steven Nguyễn, đồng thời dành lời khen cho sự tự nhiên trong diễn xuất của anh.

Trên trang cá nhân, diễn viên Minh Trang vai Lam Anh trong phim cũng dành lời khen dành cho bạn diễn: "Hoá ra một người có thể vừa hát hay, vừa biết đánh đàn, vừa diễn tốt được, một người có thể siêu thật ấy. Mình cũng muốn học thêm nhiều thứ hơn để được giỏi như vậy".

Steven Nguyễn được yêu thích với vai Trung tá Kiên trong phim "Không giới hạn".

Bên cạnh lời khen cho Steven Nguyễn, ca khúc Tự hào màu áo lính cũng nhanh chóng gây sốt, được khán giả tìm kiếm.

Ca khúc Tự hào màu áo lính do nhạc sĩ trẻ Nguyễn Thái Học sáng tác và thể hiện, được ra mắt vào tháng 11/2024. Tuy nhiên phải đến thời điểm Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, ca khúc mới trở thành hiện tượng "gây bão" mạng xã hội.

Bài hát nhanh chóng lập kỷ lục với hơn 1 tỷ lượt xem trên nền tảng TikTok (tính tổng lượt xem của các video sử dụng âm thanh bài hát). Những giai điệu trong ca khúc trở nên quen thuộc và được giới trẻ yêu thích, sử dụng bắt trend. Nhiều người dùng đoạn nhạc này cho các thước phim về lịch sử, về người lính, diễu binh, diễu hành thu hút hàng triệu lượt xem.

Tính đến nay, sản phẩm âm nhạc này đã đạt hơn 21 triệu lượt xem trên YouTube.

Chia sẻ về sự đón nhận của khán giả dành cho Tự hào màu áo lính, Thái Học từng bày tỏ sự vui mừng và hạnh phúc. Anh không giấu được niềm vui khi các sản phẩm, bài hát về người lính, về lòng yêu nước của mình được khán giả đón nhận và ủng hộ nhiệt tình. Đối với nhạc sĩ trẻ, đây không chỉ là thành công về mặt nghệ thuật, mà còn là cơ hội để lan tỏa thông điệp ý nghĩa.