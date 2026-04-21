Ba 'lần đầu tiên' đặc biệt trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hà Vĩ gặp và thông tin với báo chí về những kết quả nổi bật của chuyến thăm. Ông nhấn mạnh: “Đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, đạt được thành công hết sức to lớn, sẽ trở thành mốc son mới trong quan hệ hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam và sẽ có ảnh hưởng sâu sắc cho quan hệ hai nước cũng như trong khu vực”.

Ấn tượng đường sắt cao tốc

Đại sứ Trung Quốc cho biết, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc, đường sắt cao tốc trở thành “từ nóng” xuất hiện nhiều lần. Theo quan sát của Đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dù lịch trình rất vất vả nhưng đã dành thời gian trải nghiệm sâu sắc các tuyến đường sắt cao tốc của Trung Quốc, đích thân cảm nhận sự phát triển chất lượng cao. Ông đánh giá cao công nghệ đường sắt Trung Quốc, nhất là việc vận hành ở độ cao trên 4.000m.

Lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên tàu cao tốc đi thăm thành phố Nam Ninh. (Ảnh: TTXVN)

“Không lâu sau khi xuống máy bay, ông đã đi đường sắt sang Hùng An, Hà Bắc. Sau đó đi đường sắt từ Bắc Kinh sang Quảng Tây, đi qua Hà Bắc, Hà Nam,… với tổng chiều dài 2.500km, tổng thời gian các chuyến dài hơn 10 tiếng. Trên đường sắt cao tốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt nhiều câu hỏi để tìm hiểu về tình hình đường sắt ở Trung Quốc cũng như sự phát triển. Ông đánh giá cao sự phát triển của công nghệ đường sắt cao tốc của Trung Quốc.

Trong quá trình này chúng tôi cảm nhận được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt kì vọng cao vào phát triển hợp tác đường sắt giữa hai nước”.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, trong chuyến thăm, hai bên nhất trí đưa kết nối đường sắt trở thành một đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế thương mại. Trọng tâm là thúc đẩy ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn tại miền Bắc Việt Nam, như sớm hoàn thành báo cáo nghiên cứu tính khả thi tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và ký thỏa thuận lập quy hoạch cho hai tuyến Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng.

Đại sứ khẳng định tầm vóc chiến lược của hợp tác đường sắt, cho rằng kết nối đường sắt không chỉ là vật lý mà còn là điểm tựa then chốt trong việc hai nước xây dựng "cộng đồng chia sẻ tương lai"; có thể giúp Việt Nam từ một quốc gia hướng biển trở thành quốc gia kết nối được với thị trường châu Âu qua lục địa Á - Âu, nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Việc này cũng giúp nâng cao hiệu suất vận chuyển xuyên biên giới và tăng cường tính bền chặt của kinh tế khu vực”, Đại sứ nói.

Đại sứ Hà Vĩ chia sẻ một khoảnh khắc xúc động đối với ông trong chuyến thăm này: Sau khi kết thúc hành trình, thay vì về nước bằng chuyên cơ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chọn đi chuyến tàu xuyên biên giới từ Quảng Tây về Việt Nam.

Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân đứng bên cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt mọi người thật lâu là một cảnh tượng rất ấm áp đối với Đại sứ. Điều này khiến ông gợi nhớ lại 85 năm trước, Bác Hồ cũng từ Quảng Tây về Việt Nam và sau đó khởi động một giai đoạn cách mạng.

"Chúng tôi kiên định tin tưởng rằng dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện được phát triển vượt bậc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trung Quốc tiếp tục muốn đứng bên cạnh, kề vai sát cánh cùng Việt Nam".

Ba "lần đầu tiên"

Đại sứ Hà Vĩ khái quát cảm nhận của ông về chuyến thăm với 3 "lần đầu tiên". Theo ông, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo cao nhất của Việt Nam sau khi kiện toàn ban lãnh đạo Đảng và chính phủ Việt Nam; là lần đầu tiên có nguyên thủ nước ngoài đến thăm tân khu Hùng An, một đô thị tương lai của Trung Quốc; và lần đầu tiên có nhà lãnh đạo nước ngoài đi đường sắt cao tốc của Trung Quốc hơn 10 tiếng đồng hồ, xuyên qua 5 tỉnh với tổng lộ trình 2.500 km.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên tàu cao tốc đi thăm thành phố Nam Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ cho biết, thành quả quan trọng của chuyến thăm thể hiện ở một số khía cạnh:

Đầu tiên là tin cậy chính trị đi vào chiều sâu: Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc là chuyến thăm đầu tiên ngay sau khi được bầu, vào đúng dịp kỷ niệm 1 năm chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam, thể hiện tính đặc thù và ưu tiên hàng đầu của quan hệ hai nước. Hai bên đã định hướng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai ở mức độ cao hơn, với cách diễn đạt trong Tuyên bố chung thay đổi từ "xây dựng" sang "đẩy nhanh xây dựng".

Thứ hai là hợp tác thực chất được tăng tốc: Hai bên đã ký kết 32 văn kiện hợp tác bao gồm các kênh Đảng, kinh tế, chuỗi cung ứng... Đặc biệt, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tuyên bố khởi động Năm hợp tác du lịch Trung Quốc - Việt Nam 2026 - 2027.

Thứ ba, phối hợp đa phương được tăng cường, thể hiện qua việc hai bên cùng ủng hộ và phối hợp trong các sáng kiến khu vực và toàn cầu, các cơ chế đa phương như ASEAN, APEC, Lan Thương - Mekong,...