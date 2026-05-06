Những hình ảnh hậu trường ít được tiết lộ của 'Tây du ký'

"Tây du ký" là tác phẩm điện ảnh đỉnh cao gắn liền với ký ức tuổi thơ của không ít các thế hệ khán giả Việt trong gần ba thập kỷ qua. Những khoảnh khắc phía sau hậu trường của đoàn phim cũng nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Bức ảnh chụp gần như đầy đủ nhất của Ngộ Không và Trư Bát Giới với những thành viên chủ chốt của đoàn làm phim bao gồm đạo diễn Dương Khiết, phụ trách kỹ xảo Lưu Lễ,...

Ít ai biết Lục Tiểu Linh Đồng cận tới 6 độ. Vì vậy ông thường xuyên phải đeo kính khi sinh hoạt thường ngày.

Các diễn viên chính của bộ phim cũng ăn cơm hộp như mọi thành viên khác trong đoàn, không có đãi ngộ nào khác biệt. Lục Tiểu Linh Đồng và Mã Đức Hoa vội vã ăn cơm dù chưa bỏ lớp hóa trang để kịp giờ quay.

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy đang ngồi trên chiếc xe đoàn với tấm biển "Đài truyền hình trung ương - Đoàn làm phim Tây du ký". Thời điểm này, việc được đóng một bộ phim của Đài truyền hình trung ương cũng là ước ao của nhiều diễn viên.

Cố đạo diễn Dương Khiết chụp ảnh cùng "Quan Âm Bồ Tát" Tả Đại Phân. Nữ diễn viên được nhận xét là người thủ vai Quan Âm Bồ Tát thành công nhất từ trước đến nay.

Hậu trường màn múa hát của Ngọc thố tinh. Do kinh phí eo hẹp nên thời điểm này cả đoàn phim chỉ sử dụng một máy quay duy nhất.

Với tỷ suất khán giả 89,4%, "Tây du ký" là bom tấn điện ảnh thời bấy giờ. Chính vì vậy, mỗi bước chân của đoàn làm phim đều được sự theo dõi sát sao cùng chào đón nồng nhiệt của khán giả địa phương. Thậm chí, tụi trẻ còn bỏ học, người già bỏ làm chỉ để được ngắm nhìn những thần tượng của mình bằng xương bằng thịt.