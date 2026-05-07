Loạt 'hạt sạn' hài hước không phải ai cũng biết trong phim 'Tây du ký'
(VTC News) -
Sau hơn 40 năm phát sóng, bộ phim "Tây du ký 1986" đến nay vẫn được khán giả xem đi xem lại và tiếp tục phân tích, bắt lỗi.
Trong bữa tiệc mà các vị La Hán mở ra để khoản đãi thầy trò Đường Tăng khi đã đến được Tây Phương, cùng một rổ hoa quả nhưng khi quay ở phía hai vị La Hán thì rổ vơi nhưng khi quay ở phía thầy trò Đường Tăng, rổ lại đầy.
Ban đầu chỉ là cầm một nhành hoa, chuyển qua góc máy khác, thành cả một đóa hoa.
Trong vài tập khác, hình ảnh nhân viên đoàn phim cũng bị lọt vào khung hình. Theo Sina, vì kỹ thuật còn hạn chế, đội ngũ sản xuất mất nhiều công sức để tạo nên hiệu quả kỹ xảo tốt nhất. Những cảnh khói lửa, nhân vật bay trên không đều được thực hiện thủ công, tốn nhiều ngày chỉnh sửa.
