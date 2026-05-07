Loạt 'hạt sạn' hài hước không phải ai cũng biết trong phim 'Tây du ký'

(VTC News) -

"Tây du ký" được sản xuất từ năm 1982, trong điều kiện thiếu thốn, công nghệ chưa phát triển. Đến nay, nhiều khán giả vẫn xem lại phim và phát hiện những lỗi nhỏ trong phần hậu kỳ. Trong ảnh, cánh tay của nhân viên hậu trường xuất hiện phía sau diễn viên nữ.

Từ Thiếu Hoa là một trong ba diễn viên thủ vai Đường Tăng, cùng Trì Trọng Thụy và Uông Việt. Trong một phân cảnh, nam diễn viên bị bắt lỗi lộ áo sơ mi bên trong áo cà sa.

Ống nước hiện đại xuất hiện trong tập Thu phục thỏ ngọc ở Thiên Trúc.

Trong một cảnh trên thiên đình, hình ảnh 2 nhân viên của đoàn phim với trang phục hiện đại cũng vô tình lọt vào ống kính.

Trong bữa tiệc mà các vị La Hán mở ra để khoản đãi thầy trò Đường Tăng khi đã đến được Tây Phương, cùng một rổ hoa quả nhưng khi quay ở phía hai vị La Hán thì rổ vơi nhưng khi quay ở phía thầy trò Đường Tăng, rổ lại đầy.

Hai đôi chân với những chiếc dép thời trang không may lọt vào ống kính.

Phân cảnh này cho thấy dưới đất có một tấm sắt hoa văn giống như cái cống thoát nước hiện đại.

Ban đầu chỉ là cầm một nhành hoa, chuyển qua góc máy khác, thành cả một đóa hoa.

Một chiếc máy giống như bếp từ bếp điện với nhiều đầu cắm có dây cũng không may xuất hiện trong phim.

Phân cảnh Đường Tăng bị treo trên cây, nếu tinh mắt có thể thấy ngàn người hâm mộ và thành viên đoàn làm phim đứng phía sau.

Tên yêu quái đeo cái nhẫn vàng ở ngón áp út. Nhiều khán giả dí dỏm cho rằng yêu quái này chắc chắn đã có gia đình.

Trong vài tập khác, hình ảnh nhân viên đoàn phim cũng bị lọt vào khung hình. Theo Sina, vì kỹ thuật còn hạn chế, đội ngũ sản xuất mất nhiều công sức để tạo nên hiệu quả kỹ xảo tốt nhất. Những cảnh khói lửa, nhân vật bay trên không đều được thực hiện thủ công, tốn nhiều ngày chỉnh sửa.