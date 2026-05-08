Vai diễn khiến Lê Khánh kiệt sức, không dám nói chuyện với ai

Xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Ma xó,Lê Khánh lần đầu tiên tham gia dự án điện ảnh kinh dị. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình làm nghề của nữ diễn viên với một nhân vật nhiều giằng xé và nặng tâm lý.

Trong phim, Lê Khánh vào vai bà Tánh - người thầy cúng đầy bí ẩn về đời sống cá nhân. Nói về quá trình tiếp cận vai diễn, Lê Khánh cho biết điều khiến cô bị thuyết phục không nằm ở yếu tố hù dọa, mà ở chiều sâu tâm lý của nhân vật.

Lê Khánh chia sẻ, khi cầm kịch bản trên tay, điều khiến cô dừng lại suy nghĩ không phải là yếu tố kinh dị mà là cách câu chuyện xây dựng động cơ rất rõ cho từng nhân vật.

“Tôi thấy kịch bản này không làm cho các nhân vật sợ vô cớ. Mỗi người đều có mục tiêu của mình. Với nhân vật người mẹ, mục tiêu rất rõ là phải giữ được đứa con. Còn vai diễn của tôi cũng có bí mật và điều mình hướng đến một cách xuyên suốt và liên kết nhau. Đây là một vai diễn kinh dị, nặng tâm lý mà lần đầu tiên tôi thử sức”, cô nói.

Điểm khác biệt lớn nhất so với những vai diễn trước đây của Lê Khánh là lần này cô không được phép “giải tỏa” bằng sự hoạt ngôn hay nét hài hước quen thuộc. Thay vào đó là tập trung cao độ về tâm lý để giữ cho cả bộ phim không lệch nhịp.

"Thử thách lớn nhất không nằm ở những cảnh cao trào, mà ở việc duy trì trạng thái căng thẳng âm ỉ suốt cả phim. Vai diễn lần này khiến tôi kiệt sức, thậm chí không dám nói chuyện với ai sau khi quay", nữ diễn viên thừa nhận.

Chia sẻ thêm về bộ phim, đạo diễn Phan Bá Hỷ cho rằng Ma xó không chỉ khai thác yếu tố tâm linh, mà còn đào sâu vào những nỗi sợ rất đời đó là sợ mất con, sợ nghèo đói, sợ bất lực trước số phận. Theo đạo diễn, sự lột xác của Lê Khánh trở thành linh hồn cảm xúc của bộ phim, giúp câu chuyện vượt khỏi khuôn khổ một tác phẩm kinh dị thông thường.

"Với vai diễn này, khán giả sẽ không chỉ xem để sợ, mà còn xem để đau, để thấu hiểu và đồng cảm với những tổn thương rất thật của con người. Đặc biệt với những ai muốn chứng kiến một Lê Khánh hoàn toàn khác, sâu sắc và ám ảnh hơn bao giờ hết trên màn ảnh", đạo diễn nói thêm.

Ma xó thuộc thể loại kinh dị, tâm linh dân gian do Phan Bá Hỷ đạo diễn. Phim có sự tham gia của Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, NSƯT Hạnh Thúy...,dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 5/6.